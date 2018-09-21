Гордость нашего края: к 75-летию нашей известной землячки-поэтессы Нины Иосифовны Матяш

В очередной раз 20 сентября в г. Белоозерске собрались друзья и поклонники таланта нашей известной землячки, поэтессы Нины Матяш, которой было бы в этот день 75 лет. Вспомнили и помянили добрым словом эту замечательную женщину, посмотрят фильм, который был снят в день ее шестидесятилетия, когда зал Дома культуры на 600 мест был полностью заполнен. Тогда исполнялись песни на ее стихи и было сказано много теплых слов от руководителей района и области. Поздравить ее приехали Нил Гилевич, Алесь Каско, Анатолий Вертинский, Василий Жукович, Алесь Рязанов. А от руководства Березовской ГРЭС были вручены телевизор и микроволновая печь.

Как быстро летит время, 19 декабря будет десять лет, как поэтессы нет среди нас. Согласно ее желанию она покоится на новом кладбище д. Нивы по дороге на Пересудовичи. Почти у входа ей воздвигнут прекрасный памятник из черного гранита. На надгробии – открытая книга с выгравированными строками стихов поэтессы. А вверху уже ей поет соловушка песни, которые Нина Матяш пела родному белорусскому народу.

С Ниной Иосифовной судьба свела меня по причине увлечения поэзией. Первые мои стихи были напечатаны в газете «Ленинец» бывшего Высоковского района еще в школьные годы. В 1958 году в альманахе «БРЭСТ», который издавался при областной газете «Заря», появились мои пробы пера, затем в некоторых газетах Ленинградской области. В 1966 году мое стихотворение было напечатано на страницах газеты «Маяк коммунизма».

Семья старшей сестры Нины Иосифовны Любы проживала в одном доме с моей, и мне передали небольшую записку. В ней было высказано пожелание встретиться в родительском доме Матяшей. В один из прекрасных солнечных дней я нашел этот дом. Он находился на самой окраине д. Нивы среди большого сада. Возле одной из стен был вырыт пруд, обсаженный березами, одна из них заглядывала в окно комнаты Нины Иосифовны, которая была ее рабочим местом. Но в тот день вся семья, разослав на траве покрывала, принимала солнечные ванны на лугу, что уходил за горизонт. В разговоре между собой ощущалась большая любовь, ува-

жение друг к другу, да и от каждого из них исходила душевная теплота. Я сразу почувствовал, как будто знаю их давно. Поскольку было обеденное время, хозяйка принесла нехитрую деревенскую снедь: «толканицу» с румяной корочкой, к ней по кружке молока и на всех миску вишен, которыми был обсажен огород.

Вскоре мы подружились семьями, были приглашены с женой на свадьбу брата Нины Николая. А когда выходила замуж моя дочь, то с нами в Ленинград было отправлено теплое поздравление и передана приличная сумма денег на подарок. А впоследствии многие из книг поэтессы были подарены нам с ее дарственной надписью.

Особенно мне импонировала эрудиция главы семейства Иосифа Николаевича. Он был неплохим рассказчиком, имел превосходную память. А было у него всего три класса церковно-приходской школы, но он наизусть читал стихотворения современника А.С. Пушкина поэта Василия Жуковского. На одном дыхании декламировалась им и поэма Николая Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», которую он полностью помнил. В первые послевоенные годы они с Николаем Северинцем учили азам науки местных детей в одном из домов д. Нивы. В те годы в одном классе учились дети с разницей в три-четыре года. Иосиф Николаевич – оптимист по натуре, обладал хорошим чувством юмора и всего три месяца не дожил до своего столетия. Замечательной была и мама поэтессы Елена Семеновна.

В их большой семье было шесть сестер и один брат. У двух старших – Ани и Марии где-то после десяти лет происходила атрофия мышц ног и частично рук. Чтобы было подспорье к пенсии, они занимались пошивом одежды. Я всегда их видел за работой. К сожалению, не обошла эта беда и Нину. «Не знаю, кем бы я работала, будь полностью здоровой. Не хочу быть в доме родителей третьей швеей», – с некоторой грустинкой в голосе сказала мне она. Обладая оптимистичным и бойцовским характером, она стремилась выбраться из этого круга немощи.

Вместе с почитательницей ее поэзии и подругой по мировоззрению Галиной Васильевной Скориной мы искали, кто бы мог помочь Нине Матяш. Возили ее на при ем к лучшим белорусским врачам, она обращалась к специалистам Латвии и Башкирии, но все это не дало положительных результатов. Я как мог старался ей помочь. Когда она преподавала немецкий язык в СПТУ-82, мы с Виктором Семенчуком всегда доставляли ее в учебный класс, а после окончания занятий отвозили домой. В квартире для удобства был смонтирован пульт дистанционного управления, при помощи которого хозяйка с любой точки могла открыть и закрыть входную дверь. Имелся и электрический подъемник, чтобы помочь ей подняться с кровати.

Но несравненно большую помощь Нине Иосифовне оказывали руководители Березовской ГРЭС и энергомеханического завода, Белоозерского горисполкома и Березовского райисполкома. При проектировании жилого дома ее трехкомнатная квартира была перепланирована в двухкомнатную со всеми удобствами. Так, прямо из дверей спальни по крытому застекленному пандусу она могла сама без посторонней помощи на коляске с электроприводом выехать из квартиры и въехать обратно.

Есть люди, которые говорят, что некоторые из стихов поэтессы читаются труд но, встречаются сложные старославян-ские слова. Конечно, не все произведения равноценны, но большинство из них прекрасны и поэтично созвучны, ведь многие стали песнями, которые записаны на диск. Слова Нины Матяш стихов пропущены через душу и сердце.

Калі ў сваёй дарозе, часам здрадлівай,

Згублю з-пад ног збалелых цвёрды грунт,

Я так хацела б, каб мне здагадліва

Агеньчык нечае душы спагадлівай

Выратавальна ў вочы зазірнуў.

В ее стихах красной нитью проходит признание в любви к своему народу и Родине.

Не па-людску бывае ўсё ў жыцці

Падчас і па чужых краях журуся,

А хопіць і куточка Беларусі,

Каб цэлы век свой да яго ісці.

І любіць яго да болі,

Як матулін голас,

Беларусь – ты сонца, доля...

Лёс мой – цяжкі колас!

Нина Иосифовна на протяжении длительного времени вела просветительную программу «Гасцёўня», в Доме культуры г. Белоозерска выступали многие поэты и художники Беларуси. Ее творчество было достойным образом оценено. Так, в 1984 го-ду она была удостоена звания лауреата литературной премии имени Аркадия Кулешова с вручением радиоприемника «Океан» с выгравированной дарственной надписью. В 1971 году была принята в члены Союза писателей Беларуси. Именем Нины Матяш названа городская библиотека, которой на протяжении многих лет руководит также почитательница таланта поэтессы Тамара Александровна Кузнецова. Стараниями всего коллектива оформлены прекрасные информационные стенды. Одна из стен большого зала заставлена экспонатами, состоящими из предметов, которыми пользовалась Нина Иосифовна на протяжении своей жизни. Они переданы в дар ее племянником Русланом Николаевичем Матяшом. Это также шкафы и стеллажи с сотнями книг, за исключением 18 томов 26-томника избранных сочинений Эмиля Золя, которые были подарены Ниной Иосифовной в мою домашнюю библиотеку.

Нина Матяш многое сделала для своего родного края и является его гордостью. Хочется надеяться, что в г. Белоозерске появится улица, названная в честь такого почетного гражданина, как Нина Матяш. И очень похвально, что в г. Березе такая улица уже есть.

Василий ДИНЕЙКО, г. Белоозерск.