"Возможно, футболисты много читают хвалебную прессу, смотрят телевидение". Ташуев - о поражении "Шахтера"

Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев после минимального поражения от «Ислочи» в матче 22-го тура чемпионата Беларуси дал оценку игрокам нападения, посетовал на то, что дали себе послабление в игре и то, что футболисты читают хвалебную прессу. Его слова передает клубная пресс-служба .



Фото: ФК «Шахтер»

— Во-первых, хотелось бы поздравить соперника с нашим поражением. Первым для меня в чемпионате. Хотя, буду говорить банальные вещи, любые серии когда-нибудь заканчиваются и так далее. Конечно, мы этого не хотели.

Что повлияло? Выхолощенность после игры с «Динамо-Минск» на очень вязком поле, переход на искусственное покрытие — это один из факторов. Но не самый главный.

Мы твердили всю неделю, что ни в коем случае нельзя давать себе послабление в качестве игры: и для команды, и для каждого футболиста отдельно. Но не до всех дошло.

В первую очередь группа атаки сегодня сыграла безобразно — фактически ни одного момента за матч. Суета одна. Возможно, футболисты много читают хвалебную прессу, смотрят телевидение, мол, «Шахтер» сейчас будет всех рвать. С какого перепуга?

Я не могу понять. И это тоже сказалось на некоторых. Такая цепочка. Плюс, для нас каждый футболист, который играет в составе очень важен. Потеря Селявы сказалась. Не вошел в игру молодой Эбонг. Со скрипом — Шимунович. Отсюда потеря целостности в центре поля.

Вообще, если брать по факту, то поражение закономерно — это надо признать. То что мы там оказывали давление, мячом владели — это все так, статистика. Я команде сказал: «Хорошо. Осталось девять матчей, значит надо девять матчей выиграть». Мы ставим максимальные цели. Конечно, мы расстроились. Но это не самое страшное в жизни. Страшно, что сегодня человека не стало — это страшно. А это футбол. Проанализируем, переживем, будем работать.

Кстати, «Ислочь» одержала первую победу над «Шахтером» и прервала свою пятиматчевую серию поражений. «Горняки» в последний раз проигрывали 13 апреля в матче третьего тура.