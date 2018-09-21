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«Про енота рассмешили»: Екатерина Стриженова поздравила сестру с днём рождения и поделилась снимком из детства

22.09.2018 17:05 — Разное | СТВ  
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Новости России. Несколько часов назад российская актриса и телеведущая Екатерина Стриженова поделилась в соцсетях детской фотографией.  

«Сестра моя, с Днём рождения! И хотя сегодня ты не в Москве, и мы не можем отметить твоё появление на свет вместе, знай – я люблю тебя и ценю!», – поздравила и выразила свои чувства Стриженова в Instagram.  

Телеведущая сопроводила эти слова чёрно-белым снимком из детства. На нём Екатерина вместе со своей старшей сестрой Викторией Андреяновой. Поскольку подписчики начали спрашивать, кто из них кто, Стриженова пояснила, что голубоглазая блондинка – это Виктория, а кареглазая брюнетка – она сама.  

«Про енота рассмешили»: Екатерина Стриженова поздравила сестру с днём рождения и поделилась снимком из детства
Фото: instagram.com/strizhenovae  

Телеведущая в шутку заметила, что она на этом фото похожа на енота. Также Екатерина уточнила, что хотя они с сестрой внешне не слишком похожи, родители у них общие.  

Фанаты Стриженовой порадовались возможности увидеть кусочек её детства и радостно прокомментировали публикацию.  

«Какие очаровательные. Поздравляю ВАС!»,  

«А взгляд то совсем не изменился. Сразу узнала в маленькой девочке Катю»,  

«Хорошенькие какие!»,  

«Вы очень хорошенькие были и сейчас красавицы! С днём рождения вашу сестрёнку!»,  

«Про енота рассмешили. Очаровательная улыбающаяся девчонка. С днём рождения вашу Викторию! Всех благ и безграничного счастья».  

«Про енота рассмешили»: Екатерина Стриженова поздравила сестру с днём рождения и поделилась снимком из детства
Фото: instagram.com/victoriaandreyanova  

К слову, Виктория сейчас находится в Париже. Женщина также сделала публикацию в Instagram по случаю праздника.  

«Мой Новый год начинается! И я желаю себе отделять важное от срочного! Если всё время делать срочное, то упустишь важное. Ещё мне бы хотелось позволить себе такую роскошь как быть собой! Кажется, заслужила! И хочу, чтобы все мои близкие люди были здоровы! И вам всего самого нежного!», – написала Андреянова.  

На неделе в Instagram появился ещё один любопытный снимок. Кристина Орбакайте загрузила фотографию, где она с короткой стрижкой. 

О том, что стало причиной резкой смены образа, можно узнать здесь.  

 
 
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Новости России. Несколько часов назад российская актриса и телеведущая Екатерина Стриженова поделилась в соцсетях детской фотографией.   «Сестра моя, с Днём...
 
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