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"Что у тебя с головой?"

22.09.2018 17:36 — Разное | Партизан  
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Новый тренд: девушки превращают волосы в вазы для цветов.

"Что у тебя с головой?"
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Девушки постоянно придумывают что-то новое, чтобы украсить себя. В этом им нет равных. И раньше прекрасные представительницы нередко вставляли в волосы цветочки. Но сейчас дамы пошли ещё дальше. Встречайте новый тренд в соцсетях! Он готов разбавить пасмурные осенние деньки.
Пользовательница гонконгского "Твиттера" Тейлор R разместила свой снимок, где поставила на голову бутылку и оплела её волосами. А композицию увенчала цветами и сопроводила хештегом #FlowerVaseHair. А также фразой о том, что все мы теперь можем "носить сады на голове".

И идея так понравилась пользовательницам соцсетей, что они массово стали выкладывать свои "произведения искусства".

Они переплетают их ленточками, закрепляют резинками и экспериментируют с композициями.
Возможно, подобное не всем придётся по вкусу, но девушек в погоне за прекрасным не остановить.

Ведь их вдохновили, ни больше ни меньше, Бейонсе и Рианна. Звёзды появились со сложными причёсками, украшенными цветами, на обложках Us Vogue и British Vogue в прошлом месяце.


 
 
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Новый тренд: девушки превращают волосы в вазы для цветов.
 
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