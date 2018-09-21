"Что у тебя с головой?"

Девушки постоянно придумывают что-то новое, чтобы украсить себя. В этом им нет равных. И раньше прекрасные представительницы нередко вставляли в волосы цветочки. Но сейчас дамы пошли ещё дальше. Встречайте новый тренд в соцсетях! Он готов разбавить пасмурные осенние деньки.

Пользовательница гонконгского "Твиттера" Тейлор R разместила свой снимок, где поставила на голову бутылку и оплела её волосами. А композицию увенчала цветами и сопроводила хештегом #FlowerVaseHair. А также фразой о том, что все мы теперь можем "носить сады на голове".





И идея так понравилась пользовательницам соцсетей, что они массово стали выкладывать свои "произведения искусства".





Они переплетают их ленточками, закрепляют резинками и экспериментируют с композициями.

Возможно, подобное не всем придётся по вкусу, но девушек в погоне за прекрасным не остановить.





Ведь их вдохновили, ни больше ни меньше, Бейонсе и Рианна. Звёзды появились со сложными причёсками, украшенными цветами, на обложках Us Vogue и British Vogue в прошлом месяце.



