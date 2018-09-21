Беларусь проголосовала против обсуждения в ООН ситуации в Крыму и Донбассе

Всего таких государств, голосовавших против обсуждения этой темы, оказалось 13 – Россия, Беларусью, Арменией, Бурунди, Иран, Казахстан, Сирия, Мьянма, Никарагуа, Судан, Куба, Филиппины и Венесуэла. Вопрос был влючен в повестку, посольку за его рассмотрение высказались 68 государств, сообщает постоянное представительство Украины при ООН.





Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев совместно со странами Запада подготовил резолюцию Совета Безопасности ООН по ситуации в Донбассе. По словам министра, документ предусматривает введение на подконтрольные сепаратистам территории миротворческих и полицейских сил, а также замену местных самопровозглашённых властей международной администрацией.





Киев называет Крым и отдельные территории востока Украины временно оккупированными территориями. Крым был аннексирован Россией весной 2014 года. Тогда же началась война в Донбассе. С тех пор погибли тысячи мирных жителей и украинских военнослужащих. Киев обвиняет Москву в ведении необъявленной войны. Кремль отрицает участие своих войск в конфликте.





73-я сессия Генассамблеи ООН началась в Нью-Йорке 18 сентября.