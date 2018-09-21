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Только факты об Анатолии Капском — лучшем менеджере белфутбола

22.09.2018 17:20 — Разное | Партизан  
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Его вклад в развитие белорусского футбола неоценим, а биография — настолько насыщенная, что не каждый соберет такую и к своему столетию, пишет by.tribuna.com.

В субботу 22 сентября стало известно о кончине председателя правления БАТЭ Анатолия Капского. Менеджеру было 52 года.
1. Сразу после рождения заболел воспалением легких. Мальчик мог умереть, поэтому метрику оформили с четырехдневным опозданием.

2. Вырос в деревне. Отец Анатолий Никифорович, в честь которого и назвали сына, был агрономом, а мать Софья Захаровна — телятницей.
 
3. Его родственники пострадали во времена Отечественной войны. Фашисты расстреляли сестер и детей деда Капского.

4. Практически два года Капский, в возрасте с пяти до семи лет, пролежал в больнице на вытяжке. Была раздроблена тазобедренная кость. Впоследствии одна нога стала на несколько сантиметров короче другой. Все из-за того, что мальчик неудачно упал с прицепа и повредил тазобедренный сустав. Стоял вопрос, сможет ли Капский полноценно ходить.

5. Ходил в школу за несколько километров от дома. После болезни не мог самостоятельно возвращаться домой, его приходилось забирать маме.

6. В детстве мечтал стать врачом.

7. Любит белорусский язык. В школьные года сочинение Капского на тему «Каб сонца над нашай радзімаю ззяла, І клікаў нас Колас, і клікаў Купала» было среди призеров областного конкурса.

8. Окончил Белорусский государственный институт народного хозяйства (ныне БГЭУ) по специальности «экономист» (1987) и Академию управления (2007).

9. Мог быть исключен из БГЭУ из-за конфликта с сотрудниками добровольной дружины, но за него вступился декан.

10. Во времена учебы в качестве члена стройотряда ездил работать сварщиком в Сибирь.

11. После окончания БГЭУ вернулся в Борисов — на 140-й ремонтный завод, где работал экономистом.

12. С 1990 по 1995 год был финансовым директором предприятия «Полымя», которое занималось автобизнесом. В активах компании были маршрутное такси, СТО и автостоянка.

13. В 20-летнем возрасте у Капского обнаружили рак. Первый курс химиотерапии прошел в 1987 году. В 1999 году случился рецидив заболевания. Капскому тогда прошел восемь курсов химиотерапии за границей.

14. Капский верил в Бога, посещал церковь. Получил церковный орден «Святого благоверного князя московского Даниила» от имени патриарха Алексия II за помощь в строительстве церкви Рождества Христова в Борисове. 



15. В середине 1995 году Капский возглавил компанию «Сталкер», через которую продавал комплектующие на БАТЭ. Позже «Сталкер» стал одним из дилеров продукции завода.В лучшие месяцы предприятие продвало до 450 автомобилей: МАЗы, КамАЗы, ГАЗы, УАЗы и другую технику.

16. В 1996-м было решено восстанавливать заводскую команду БАТЭ. Руководителем клуба стал Анатолий Капский, а главным спонсором — его предприятие «Сталкер».

17. В том же году партнеры Капского по «Сталкеру» выразили недовольство тем, что предприятие тратит на футбол больше половины доходов. Капскому пришлось влезть в долги, чтобы выкупить часть акций предприятия у этих компаньонов.

18. На первых порах в БАТЭ Юрий Пунтус и Юрий Пудышев называли Капского Толюсиком.

19. В молодости любил менять галстуки. В коллекции Капского их было больше 40 штук.

20. На заре предпринимательской карьеры попадал в сложные ситуации. В 90-х с двумя гранатами РГД-5 в машине поехал в Башкирию, чтобы вернуть часть товара предприятия «Сталкер». На блокпосту автомобиль начали проверять, но ничего не нашли.

21. Отец Анатолия Капского был поклонником сборной Бразилии. Умер в ночь после финала чемпионата мира 1998 года, в котором бразильцы уступили французам.

22. В 1999 году Капский переехал жить в Минск. Позже построил дом в пригороде столицы.

23. Бросил курить в 2004 году.

24. С 2004 года перестал быть акционером футбольного клуба БАТЭ. С тех пор исполняет обязанности председателя правления клуба. 

25. Завод БАТЭ в 1990-х стал акционерным обществом с долей госакций в 2,7 процента. В 2001 году гендиректора Бусела вынудили написать заявление по собственному желанию, а в БАТЭ впервые в истории Беларуси был опробован механизм «золотой акции». Государство получило возможность налагать вето на решения собраний акционеров. Капский стал генеральным директором БАТЭ, четыре года до этого проработав заместителем. 

26. В первый год работы Капского в качестве гендиректора завода БАТЭ предприятие получило нераспределенную прибыль в размере 2,5 миллиона долларов. В 2013-м чистая прибыль (изменилась методология подсчетов Министерства финансов) не дотянула до 200 тысяч долларов.


27. Добровольно ушел из исполкома АБФФ. После много критиковал работу главного органа федерации, называя его членов бездарями и идиотами. Отказывается возвращаться в исполком, хотя его зовут.

28. Периодически конфликтовал со СМИ. В разные времена у БАТЭ обострялись отношения с телеканалом СТВ, интернет-проектом Goals.by/Tribuna.com, газетой «Прессбол». Порой Капский закрывался от общения медиа, но через некоторое время обет молчания снимал. Нередко звонил журналистам, чтобы выразить свою позицию по поводу публикации.

29. В футбольном клубе работали его близкие. Племянник Кирилл Альшевский был заместителем генерального директора по спортивным вопросам. Дочь Алеся Капская до ухода в декретный отпуск была заместителем начальника департамента развития. Племянник Виктор Ходасевич работал специалистом по связям с общественностью.

30. Считал себя ранимым человеком. «Проще же всего оскорблять кого-то, когда знаешь, что останешься безнаказанным. Это я про некоторых обитателей интернета. Вообще, я очень ранимый человек. И все близкие знают, что меня легко задеть», — признавался Капский.

31. Привил БАТЭ преемственность поколений. За время работы Капского в клубе было только шесть главных тренеров, и только один пришел со стороны. Многие экс-игроки БАТЭ сейчас занимают в структуре клуба разные должности. 

32. Всегда защищал работников клуба, причем очень имульсивно. После матча БАТЭ — «Шахтер» в 2004 году в подтрибунном помещении едва не подрался с Юрием Вергейчиком.

33. Реконструировал стадион «Городской» в Борисове. Также БАТЭ принимал участие в строительстве «Борисов-Арены», который был достроен в 2014 году. Cтоимость стадиона оценивается примерно в 58 миллионов долларов — правда, финансовый вклад клуба не очень большой.

34. Два года не здоровался с Криушенко после ухода тренера из БАТЭ.

35. Любимыми комментаторами называл Юрия Розанова и Василия Уткина, несмотря на выпады последнего в адрес клуба. 

36. На выборах президента в 2010 году был доверенным лицом Александра Лукашенко. В этом статусе провел много встреч с избирателями. Считал, что действующий президент является гарантом социально-экономического развития.

37. В 2011 году Лукашенко подписал указ о создании вокруг завода БАТЭ холдинга «Автокомпоненты». Под руководством Анатолия Капского объединились 12 предприятий, которые занимаются производством запчастей.

38. Согласно Указу президента №388 от 30.08.2011, за хорошую работу холдинга «Автокомпоненты» по итогам года Капский мог получить вознаграждение не более двух тысяч долларов.

39. В январе 2013-го в Вильнюсе перенес сложнейшую операцию на сердце, после которой пребывал в трехдневной коме.

40. Очень любил ягоды: голубику, малину, землянику. Когда Капский восстанавливался после операции на сердце, друзья и родственники приносили их в больницу в огромном количестве. 

41. В 2013 году собирался покинуть пост председателя правления БАТЭ. После победы БАТЭ над «Дебреценом» заявил, что устал от постоянной критики в адрес клуба. Преемником называл своего заместителя Александра Захарченко. В конце сезона Капский сослался на занятости Захарченко на заводе МАЗ и продолжил управлять БАТЭ.

42. Проповедовал жесткий стиль управления и был сторонником жесткой руки во власти. Считал, что политика Путина лучше политики Горбачева или Ельцина. Любимые политические деятели — Маргарет Тэтчер, Рузвельт, Машеров, Громыко. Примаков.

43. Капский получал предложения о продаже БАТЭ. Интерес к клубу проявляли не только российские компании, но компромисс не был найден. Одним из обязательных условий председателя правления было то, что он остается руководителем клуба.

44. Состоял в браке с Аллой Капской. Вырастил с супругой двоих детей — дочь Алесю и сына Андрея, который трудился структуре завода БАТЭ. Кроме этого, у Капского еще два сына.

45. Капский проворачивал самые крупные сделки на трансферном рынке Беларуси. За переход Виталия Кутузова в «Милан» БАТЭ получил 3,5 миллиона евро. За покупку серба Мирко Иванича «желто-синие» заплатили миллион евро.

46. Любил творчество ирландского музыканта Гэри Мура. Ходил на минский концерт «Scorpions».

47. В 2014 году по версии «Ежедневника» стал самым успешным бизнесменом Минской области.

48. Не видел себя в кресле чиновника, хотя получал предложения возглавить АБФФ. Во времена работы в федерации Геннадия Невыгласа член комитета УЕФА по статусу и переходам футболистов Сергей Ильич предлагал написать Капскому предвыборную программу на пост главы федерации. Руководитель БАТЭ отказался. 




 
Теги: Минск
 
 
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Его вклад в развитие белорусского футбола неоценим, а биография — настолько насыщенная, что не каждый соберет такую и к своему столетию, пишет by.tribuna.com.
 
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