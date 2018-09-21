ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Застрелен отец чемпиона НБА

22.09.2018 17:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Отца чемпиона Национальной баскетбольной лиги (НБА) Ричарда Джефферсона застрелили в калифорнийском городе Комптон.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на TMZ.

 65-летний Ричард Джефферсон-старший находился около алкогольного магазина, когда из проезжавшей мимо машины неизвестные открыли огонь.

 


Рядом с отцом баскетболиста стояли два человека. Точно неизвестно, являлся ли именно он целью нападавших.

 

Джефферсон был доставлен в больницу, где скончался от полученных ранений.

 

Полиция ведет расследование.

 

Ричард Джефферсон-младший стал чемпионом НБА в 2016 году в составе «Кливленд Кавальерс».

 

В настоящий момент он выступает за команду «Денвер Наггетс». В 2004 году баскетболист в составе сборной США стал бронзовым призером Олимпийских игр в Афинах.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отца чемпиона Национальной баскетбольной лиги (НБА) Ричарда Джефферсона застрелили в калифорнийском городе Комптон.
 
Новости дня
Новости разные
 
Певица Руся сообщила о своей беременности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика