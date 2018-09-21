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Певица Руся сообщила о своей беременности
Певица Руся из проекта Shuma
"Идёт пятый месяц невероятно нежного и удивительного приключения. Анфас особо и не видно, а сбоку уже видна жительница во мне)) Это так классно!" — написала Руся.
Руся не только вокалистка Shuma, но и "голос" Белорусской железной дороги: она озвучила оповещения на железнодорожных вокзалах Минска, Бреста и Гродно.
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Певица Руся из проекта Shuma сообщила в соцсетях о своей беременности. По её словам, она ждёт дочку.
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