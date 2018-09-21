Капский долго боролся с болезнями, но так и не смог победить

О критическом состоянии Капского массово вновь заговорили в прошлом году. Зимой 2017-го босс борисовчан перенес двухстороннее воспаление легких. По информации «Нашей Нивы» он простудился во время февральских сборов команды в Турции. Пневмония с осложнениями лечилась трудно. Из-за болезни Капский пропустил предсезонную встречу с болельщиками, игру за Суперкубок и треть чемпионата. Он впервые появился на публике 4 июня 2017-го в матче 9-го тура против «Днепра» на «Борисов-Арене».





Болезнь протекала очень сложно из-за того, что Капский вел борьбу со смертью едва ли не с первых дней жизни.





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Почти сразу после рождения он заболел воспалением легких. Мальчик мог умереть, но, к счастью, этого не случилось. Из-за болезни метрику Капского оформили с четырехдневным опозданием.





На этом детские злоключения будущего руководителя БАТЭ не закончились. В более осознанном возрасте юный КАА упал с прицепа и раздробил тазобедренную кость. Восстановление растянулось примерно два года. Когда его ровесники начинали активно увлекаться спортом, Капский лежал на вытяжке на больничной койке. После выписки ему пришлось заново учиться ходить.





– Если в первом классе в школу я еще мог дойти самостоятельно, то обратно меня забирала мама и тащила домой на плечах, потому что к концу дня нога уже практически не передвигалась, – вспоминал менеджер. – По сути, я догонял сверстников весь школьный период. И, может быть, эта ситуация и приучила меня жить в цейтноте, когда все надо делать быстрее, чем окружающие, искать в себе какие-то внутренние инструменты для подавления апатии и лени, которым, чего скрывать, подвластны все люди в любом возрасте.





В 20 лет врачи диагностировали у Капского рак. Новость шокировала молодого человека, однако при поддержке родных и близких недуг удалось перебороть. 12 лет спустя случился рецидив заболевания. В 1999 году, когда БАТЭ впервые в своей новейшей истории стал чемпионом, руководитель клуба прошел восемь курсов химиотерапии. Капский держал информацию в тайне, принимая большую часть лекарств амбулаторно.





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Летом 2012-го Капский снова подхватил пневмонию. Из-за напряженного графика работы, стрессов и эмоциональных перегрузок заболевание дало осложнение на сердце, которое и так давно его беспокоило – в 2004 году врачи уже прибегали к хирургическому вмешательству. В начале 2013-го босс БАТЭ отправился в Вильнюс, чтобы вновь привести сердце в порядок. Хирурги начали операцию днем, а управились лишь за полночь. Восстановление пациента проходило в штатном режиме, но утром 14 января Капский экстре звал в палату врача: «Доктор, мне очень плохо…» После этого руководитель БАТЭ впал в кому, в которой провел трое суток.





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К 52 годам медицинская карта Анатолия Анатольевича стала совсем большой. Из-за проблем со здоровьем в августе прошлого года он покинул пост генерального директора завода БАТЭ, сосредоточившись исключительно на работе в клубе. Однако самочувствие менеджера оставляло желать лучшего. Если раньше босс «желто-синих» не пропускал ни одного матча команды, то в сезоне-2018 часто отсутствовал на играх. В последнее время он часто лежал в больнице. Капский до последнего дня держал связь с менеджерами и тренерами борисовчан по телефону. На днях экс-наставник БАТЭ Виктор Гончаренко рассказывал, что каждый день находится с ним на связи. В 11:00 утра субботы самого успешного менеджера в белорусском футболе не стало.





Выражаем соболезнования родным и близким Анатолия Капского.



