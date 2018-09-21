Экономист об итогах переговоров в Сочи: Цыплят по осени считают

- Стороны рассмотрели большое количество вопросов.





Я бы разделил все проблемы на две категории. Первая требует просто здравого смысла и вполне решаема. Я говорю о Белорусской атомной электростанции, так как Россия действительно нарушала сроки, неоднократно происходили ЧП, после которых вообще можно было объявить, что никто не будет вводить в эксплуатацию БелАЭС.





Это касается и молочной продукции. Непонятно, зачем каждый раз перекрывать кислород белорусским заводам, если можно выработать общую линию и придерживаться установленных правил.





К первой группе проблем относится и снижение количества разрешений на грузоперевозки. Когда Лукашенко ставит вопрос о том, что Латвии или Литве увеличили количество разрешений, а Беларуси уменьшили, то Путину и крыть нечем: все-таки «союзное государство». Эти вопросы, скорее всего, будут решены.





Другая группа вопросов, и прежде всего «перетаможка» нефти, переработка темных нефтепродуктов, вызывают определенные сомнения. Лукашенко проговорился, что позиция России по данному вопросу увязана с политическими требованиями. Я так думаю, Россия поставила определенные условия Минску





К сожалению, президентская пресс-служба не дает детали соглашений, которые Лукашенко выдает за решенные. А кроме того, сам Лукашенко оговаривается, что данный вопрос будет обсуждаться еще и в Душанбе, и в Могилеве . Поэтому, как говорится, цыплят по осени считают – нужно дождаться окончательного решения, - отметил Лев Марголин.



