ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экономист об итогах переговоров в Сочи: Цыплят по осени считают

22.09.2018 16:48 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Сомнения относительно «результативности» сочинских переговоров Лукашенко и Путина высказал экономист Лев Марголин. По его мнению, пока ясно то, что ничего не ясно:

Экономист об итогах переговоров в Сочи: Цыплят по осени считают
- Стороны рассмотрели большое количество вопросов.

Я бы разделил все проблемы на две категории. Первая требует просто здравого смысла и вполне решаема. Я говорю о Белорусской атомной электростанции, так как Россия действительно нарушала сроки, неоднократно происходили ЧП, после которых вообще можно было объявить, что никто не будет вводить в эксплуатацию БелАЭС.

Это касается и молочной продукции. Непонятно, зачем каждый раз перекрывать кислород белорусским заводам, если можно выработать общую линию и придерживаться установленных правил.

К первой группе проблем относится и снижение количества разрешений на грузоперевозки. Когда Лукашенко ставит вопрос о том, что Латвии или Литве увеличили количество разрешений, а Беларуси уменьшили, то Путину и крыть нечем: все-таки «союзное государство». Эти вопросы, скорее всего, будут решены.

Другая группа вопросов, и прежде всего «перетаможка» нефти, переработка темных нефтепродуктов, вызывают определенные сомнения. Лукашенко проговорился, что позиция России по данному вопросу увязана с политическими требованиями. Я так думаю, Россия поставила определенные условия Минску

К сожалению, президентская пресс-служба не дает детали соглашений, которые Лукашенко выдает за решенные. А кроме того, сам Лукашенко оговаривается, что данный вопрос будет обсуждаться еще и в Душанбе, и в Могилеве. Поэтому, как говорится, цыплят по осени считают – нужно дождаться окончательного решения, - отметил Лев Марголин.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сомнения относительно «результативности» сочинских переговоров Лукашенко и Путина высказал экономист Лев Марголин. По его мнению, пока ясно то, что ничего не...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минское "Динамо" играет в гостях с московскими одноклубнами. Онлайн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика