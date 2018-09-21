Милиционеры пришли с обыском к гродненскому активисту Анатолию Мышкевичу

Самого активиста дома на момент обыска не было, поэтому с милиционерами разговаривала его мать. Во время визита правоохранители сослались на ч. 4 ст. 10.13 Процессуально-исполнительного кодекса Беларуси.





Милиционеры забрали «для проверки» планшет Анатолия Мышкевича.





Интерес силовиков активист объясняет акцией, которую он провел 16 сентября в центре Гродно. На Советской улице он раздавал прохожим листовки, в которых рассказывалось об исчезновении Анатолия Красовского и Виктора Гончара (в тот день как раз была 19-ая годовщина исчезновения).