В Москве задержали главу одной из крупнейших ИТ-компаний России

Тверской суд Москвы вынес решение об аресте президента группы компаний «Компьюлинк» Михаила Ляща. Это следует из карточки дела предпринимателя на сайте суда.

Михаил Лящ был задержан 19 сентября. Как сообщает пресс-служба компании, сначала он был приглашен для дачи показаний, однако после окончания беседы со следователями был задержан.





Одновременно с задержанием Михаила Ляща в Москве прошли обыски у экс-главы «Компьюлинка» Сергея Сульгина.





Группа компаний «Компьюлинк» занимается предоставлением услуг в сфере информационных технологий и консалтинга, созданием сетей передачи данных и поставкой программного обеспечения и оборудования. «Компьюлинк» неоднократно занимала высокие строки в рейтингах крупнейших ИТ-компаний России. В рейтинге «Коммерсанта» за прошлый год «Компьюлинк» оказалась на десятой строчке: выручку компании издание оценивает в 17,4 млрд руб.



