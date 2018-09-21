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«Белнефтехим» терроризирует автомобилистов копейками: вновь повышаются цены на автомобильное топливо
С 23 сентября топливо в Беларуси снова дорожает. И снова на копейку.
Стоимость топлива на автозаправочных станциях с 23 сентября изменяется на 1 копейку. Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,36 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,44 рубля, АИ-98-К5-Евро – 1,65 рубля, дизельного топлива – 1,44 рубля, сообщает пресс-служба «Белнефтехима».
Это уже 17-е повышение розничных цен на топливо с начала года и третье – в сентябре. В последний раз они увеличились на 1 копейку 16 сентября.
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«Белнефтехим» терроризирует автомобилистов копейками: вновь повышаются цены на автомобильное топливо
С 23 сентября топливо в Беларуси снова дорожает. И снова на копейку.
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