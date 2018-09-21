Мечислав Гриб: Вассал не должен жить лучше господина

Переговоры Лукашенко с Путиным в Сочи выдались явно трудными и затяжными: СМИ сообщают, что встреча руководителей длилась более четырех часов, а затем плавно перетекла в формат «рабочего обеда». Лукашенко сегодня на совещании подчеркнул, что переговоры длились более 6 часов. Вчера ни в Минске, ни в Москве не комментируют результаты переговоров.





Сегодня Лукашенко провел совещание по итогам переговоров.





Лукашенко заявил, что в вопросе возможности рефинансирования $1 млрд долга по линии двустороннего сотрудничества отторжения с российской стороны не было.





21 сентября в Сочи обсуждался вопрос о продлении срока возврата кредита на строительство Белорусской атомной станции и снижения процентной ставки.





Беларусь и Россия выработали два варианта решения вопросов с "перетаможкой" и поставкой темных нефтепродуктов.





"Самый главный вопрос, который обсуждался, был связан с возвратом денежных средств от "перетаможки" сырой нефти в белорусский бюджет. А также вопрос переработки в Беларуси темных нефтепродуктов, к примеру, мазута, который покупался нашими компаниями у российских, перерабатывался, а нефтепродукты реализовывались на белорусском и зарубежных рынках", - сказал Лукашенко. Существуют два варианта решения проблемы, из которых нужен один. Проблема еще будет обсуждаться на высшем уровне в Минске, а потом в Душанбе - на полях предстоящего саммита СНГ.





Председатель Верховного Совета 12 созыва Мечислав Гриб в комментарии «Белорусскому партизану» отметил, что даже положительные результаты переговоров чреваты последствиями для Беларуси в перспективе.





- К сожалению, сочинские переговоры между Беларусью и Россией, ничего положительного Беларуси не принесут. Даже если переговоры завершились в пользу Беларуси сегодня. Москва потом отыграется на нас: по счетам всегда нужно платить. Раньше или позже Кремль предъявит счета, нам рассчитываться нам нечем, кроме независимости и суверенитета. Какими бы выгодными переговоры для нас не оказались (возможно), в перспективе любые уступки Москвы несут нам вред.





- На ваш взгляд, Лукашенко и Путиным в Сочи смогли договориться? Чем связано молчание обеих сторон?





- Какие-то вопросы решили, какие-то – нет, я уверен, не может быть отрицательный результат по всем вопросам. Но в авторитарных странах договоренности между руководителями никогда не становятся достоянием широкой публики.





- Готова ли Россия предоставить Минску очередной кредит на миллиард долларов, готова и урегулировать проблему с поставками нефти?





- У России такие возможности есть: Россия – большая страна с большой экономикой, Беларусь – небольшая страна с маленькой экономикой. Найти средства для Беларуси не составляет никаких проблем, однозначно. Поставленные вопросы можно решить сегодня, завтра, послезавтра.



