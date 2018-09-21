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Мечислав Гриб: Вассал не должен жить лучше господина

22.09.2018 16:21 — Разное | Партизан  
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Кремль раньше или позже выставит счет, по которому Беларуси нечем платить. Кроме независимости и суверенитета.

Мечислав Гриб: Вассал не должен жить лучше господина
Переговоры Лукашенко с Путиным в Сочи выдались явно трудными и затяжными: СМИ сообщают, что встреча руководителей длилась более четырех часов, а затем плавно перетекла в формат «рабочего обеда». Лукашенко сегодня на совещании подчеркнул, что переговоры длились более 6 часов. Вчера ни в Минске, ни в Москве не комментируют результаты переговоров.

Сегодня Лукашенко провел совещание по итогам переговоров.

Лукашенко заявил, что в вопросе возможности рефинансирования $1 млрд долга по линии двустороннего сотрудничества отторжения с российской стороны не было. 

21 сентября в Сочи обсуждался вопрос о продлении срока возврата кредита на строительство Белорусской атомной станции и снижения процентной ставки.

Беларусь и Россия выработали два варианта решения вопросов с "перетаможкой" и поставкой темных нефтепродуктов.

"Самый главный вопрос, который обсуждался, был связан с возвратом денежных средств от "перетаможки" сырой нефти в белорусский бюджет. А также вопрос переработки в Беларуси темных нефтепродуктов, к примеру, мазута, который покупался нашими компаниями у российских, перерабатывался, а нефтепродукты реализовывались на белорусском и зарубежных рынках", - сказал Лукашенко. Существуют два варианта решения проблемы, из которых нужен один. Проблема еще будет обсуждаться на высшем уровне в Минске, а потом в Душанбе - на полях предстоящего саммита СНГ.

Председатель Верховного Совета 12 созыва Мечислав Гриб в комментарии «Белорусскому партизану» отметил, что даже положительные результаты переговоров чреваты последствиями для Беларуси в перспективе.

- К сожалению, сочинские переговоры между Беларусью и Россией, ничего положительного Беларуси не принесут. Даже если переговоры завершились в пользу Беларуси сегодня. Москва потом отыграется на нас: по счетам всегда нужно платить. Раньше или позже Кремль предъявит счета, нам рассчитываться нам нечем, кроме независимости и суверенитета. Какими бы выгодными переговоры для нас не оказались (возможно), в перспективе любые уступки Москвы несут нам вред. 

- На ваш взгляд, Лукашенко и Путиным в Сочи смогли договориться? Чем связано молчание обеих сторон?

- Какие-то вопросы решили, какие-то – нет, я уверен, не может быть отрицательный результат по всем вопросам. Но в авторитарных странах договоренности между руководителями никогда не становятся достоянием широкой публики. 

- Готова ли Россия предоставить Минску очередной кредит на миллиард долларов, готова и урегулировать проблему с поставками нефти?

- У России такие возможности есть: Россия – большая страна с большой экономикой, Беларусь – небольшая страна с маленькой экономикой. Найти средства для Беларуси не составляет никаких проблем, однозначно. Поставленные вопросы можно решить сегодня, завтра, послезавтра. 

Но решение экономических вопросов длится уже 24 года, и каждое решение в пользу Беларуси накладывается одно на одно. Окружение явно докладывает Путину: в Минске обещали поддержку – не поддерживают, гарантировали возврат – не возвращают, - поэтому и не поддерживает дальнейшую поддержку Минска. Вы же сами понимаете: вассал не должен жить лучше своего господина, вассал всегда вассал. Мы живем гораздо хуже России, но этого мало. Если Россия дает, а Беларусь берет – за это нужно платить. Когда мы берем, но при этом делаем вид самостоятельного игрока, так не бывает, за все надо платить – платить предприятиями, экономикой, политической лояльностью и поддержкой. Халява рано или поздно кончается, это давно надо было понять.

 
Теги: Минск
 
 
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Кремль раньше или позже выставит счет, по которому Беларуси нечем платить. Кроме независимости и суверенитета.
 
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