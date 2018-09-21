ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белоруснефть будет развивать розницу на заправках под единым брендом «Заўжды ЦікаVа»

22.09.2018 16:16 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Государственное ПО «Белоруснефть» будет развивать розничную торговлю и общепит на своей сети АЗС под единым брендом «Заўжды ЦікаVа». Об этом сообщил заместитель генерального директора Белоруснефти Сергей Каморников в ходе VI Международной отраслевой конференции «Рынок нефтепродуктов и газе Республики Беларусь: производство, трейдинг, розница».

Планируется, что до конца 2018 г новый бренд появится на 78 уже работающих заправках. В перспективе все новые и реконструируемые объекты будут иметь брендированную кофе-зону и кафетерии, общие стандарты приготовления блюд и обслуживания, а также единое меню.

Каморников также отметил, что сопутствующий бизнес - торговля товарами, услугами и общественное питание, делают сеть автозаправочных станций прибыльной.

«Если бы у нас не было сопутствующего бизнеса, сеть была бы убыточной. Наша компания по итогам полугодия более 60% прибыли в розничной сети заработала не на торговле топливом, а на торговле сопутствующими товарами – кофе, чаем, продукцией общественного питания», - сказал Каморников. 

Он сообщил, что структурные изменения сети начались в 2010 г. Они предусматривали наличие на каждой заправочной станции магазина, кофе-зоны, а также предоставление дополнительных услуг для клиентов. При этом увеличилась средняя площадь торгового зала, торговля перешла в режим самообслуживания. 

С момента реорганизации (с 2010 г) было построено более 200 новых, модернизировано более 150. Имеющегося числа АЗС достаточно для того, чтобы полностью закрывать рынок. Торговая площадь АЗС составляет 27 тыс кв м, что позволяет АЗС конкурировать с традиционным ритейлом. Кроме того, растет количество кафе на АЗС.


ПО «Белоруснефть» создано в 1966 г, специализируется на поиске, разведке и разработке нефтяных месторождений, осуществляет добычу нефти и попутного нефтяного газа, занимается нефтяным сервисом за пределами Беларуси - в России, Украине, Венесуэле и Эквадоре. Белоруснефть также занимается давальческими поставками импортной нефти на белорусские НПЗ. Объединение реализует произведенные нефтепродукты через собственную сеть АЗС и трейдерских организаций, которая является самой крупной в стране, а также экспортирует их.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Государственное ПО «Белоруснефть» будет развивать розничную торговлю и общепит на своей сети АЗС под единым брендом «Заўжды ЦікаVа». Об этом сообщил заместитель...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Карнавал весялосці» в Вороново (Видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика