Белоруснефть будет развивать розницу на заправках под единым брендом «Заўжды ЦікаVа»

Планируется, что до конца 2018 г новый бренд появится на 78 уже работающих заправках. В перспективе все новые и реконструируемые объекты будут иметь брендированную кофе-зону и кафетерии, общие стандарты приготовления блюд и обслуживания, а также единое меню.





Каморников также отметил, что сопутствующий бизнес - торговля товарами, услугами и общественное питание, делают сеть автозаправочных станций прибыльной.





«Если бы у нас не было сопутствующего бизнеса, сеть была бы убыточной. Наша компания по итогам полугодия более 60% прибыли в розничной сети заработала не на торговле топливом, а на торговле сопутствующими товарами – кофе, чаем, продукцией общественного питания», - сказал Каморников.





Он сообщил, что структурные изменения сети начались в 2010 г. Они предусматривали наличие на каждой заправочной станции магазина, кофе-зоны, а также предоставление дополнительных услуг для клиентов. При этом увеличилась средняя площадь торгового зала, торговля перешла в режим самообслуживания.





С момента реорганизации (с 2010 г) было построено более 200 новых, модернизировано более 150. Имеющегося числа АЗС достаточно для того, чтобы полностью закрывать рынок. Торговая площадь АЗС составляет 27 тыс кв м, что позволяет АЗС конкурировать с традиционным ритейлом. Кроме того, растет количество кафе на АЗС.









ПО «Белоруснефть» создано в 1966 г, специализируется на поиске, разведке и разработке нефтяных месторождений, осуществляет добычу нефти и попутного нефтяного газа, занимается нефтяным сервисом за пределами Беларуси - в России, Украине, Венесуэле и Эквадоре. Белоруснефть также занимается давальческими поставками импортной нефти на белорусские НПЗ. Объединение реализует произведенные нефтепродукты через собственную сеть АЗС и трейдерских организаций, которая является самой крупной в стране, а также экспортирует их.