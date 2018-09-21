Лучшего игрока ЧМ-2018 приговорили к тюремному сроку и штрафу в 1,4 млн евро

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии по футболу Лука Модрич осужден за уклонение от уплаты налогов в Испании. Как сообщает испанская газета El Mundo, игрок «сливочных» признался в нарушении закона и финансовых махинациях. Суд приговорил 33-летнего хавбека к лишению свободы сроком на восемь месяцев условно, а также обязал футболиста заплатить штраф в размере € 1,4 млн.



Лука Модрич был назван лучшим игроком ЧМ-2018 в России. Фото: Reuters

Из общей суммы штрафа Модрич уже заплатил ранее € 1 млн, а остальные € 400 были выплачены хорватом в результате последнего решения суда.

По информации источника, игрок стал скрывать свои доходы от Министерства финансов Испании спустя год после переезда в Мадрид. Так, в 2013 году он не доплатил в испанскую казну € 291 тысяч, а в следующем году практически в два раза больше — € 580 тысяч.

Несмотря на серьезное преступление, наказание в отношении Модрича имеет только условный характер. Связано это с особенностью испанского законодательства. Согласно ему, обвиняемый, получивший первый срок менее двух лет за уклонение от налогов, освобождается от тюремного заключения.

Модрич выступает за мадридский «Реал» с лета 2012 года. За шесть лет, проведенных в составе «сливочных», хорватский полузащитник однажды стал чемпионом Испании, а также выиграл национальный Кубок и два Суперкубка страны. Кроме того, он является четырехкратным победителем Лиги чемпионов и обладателем трех Суперкубков УЕФА .

Примечательно, что среди бывших и действующих членов мадридского клуба Модрич далеко не первый, кто оказался осужден за нарушение налогового законодательства Испании.

Кроме 33-летнего хавбека, который, завоевав со сборной Хорватии серебро чемпионата мира — 2018, был признан лучшим игроком турнира, в уклонении от уплаты налогов были пойманы бразильский защитник «сливочных» Марсело, а также бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуринью и экс-нападающий столичного клуба Криштиану Роналду.

Марсело скрыл от налоговых органов Испании свои доходы, полученные в период с 2011 по 2013 год. По итогам судебного разбирательства, бразильский футболист свою вину признал и заключил сделку с прокуратурой страны, по итогам которой игрок получит четыре месяца тюрьмы и штраф в размере € 753 тысяч.

Что касается Моуринью, то в отношении нынешнего наставника английского «Манчестер Юнайтед» наказание оказалось более серьезным.

Как сообщает El Mundo со ссылкой на данные испанской прокуратуры, в 2011 году 55-летний португалец задолжал налоговым органам Испании € 1,6 млн, а в 2012-м — € 1,7 млн. В общей сумме специалист недоплатил в испанскую казну порядка € 3,3 млн.

Помимо этого Моуринью оштрафован на € 670 тысяч. Примечательно, что в мае этого года бывший главный тренер мадридского «Реала» был готов выплатить испанской казне штраф в размере € 800 тысяч, чтобы закрыть дело.

Между португальским специалистом и налоговыми органами Испании была заключена договоренность, согласно которой он был наказан в виде года лишения свободы условно.

Сумма штрафа, которую был вынужден заплатить Роналду за неуплату налогов за период своего выступления в Испании, и вовсе перевалила первый десяток миллионов.

Изначально 33-летнему игроку грозил тюремный срок до восьми лет, однако представители Роналду договорились с налоговой службой уменьшить данное наказание до двух лет. Как в ситуации с Моуринью, приговор принял условный характер.

Сам Роналду, сознавшись в четырех преступлениях, связанных с сокрытием доходов, заплатил испанской налоговой более € 19 млн.

Интересно, что € 2 млн от этой суммы были возвращены португальцу в связи с тем, что, по мнению налоговой службы, они уже были уплачены в виде НДС.

Сам Роналду был обвинен в сокрытии доходов в период с 2011 по 2014 год. Испанская прокуратура зафиксировала, что португальский футболист задолжал € 14,7 млн. Чтобы скрыть свои налоги, он использовал компанию, созданную еще в 2010 году.