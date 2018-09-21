Субботнюю прямую линию с жителями области провела заместитель председателя облисполкома Елена Бубенчик

На прямую телефонную линию в эту субботу поступило 20 обращений. Половина звонивших оказались из Гродно. Глобальных вопросов, требующих экстренного реагирования или вложения больших финансовых средств, не было. На протяжении трех часов, что длилась прямая линия, звучали самые разные житейские темы. Характер вопросов чаще всего говорил о том, что многим была необходима консультация в той или иной ситуации.

Так, в квартирах гродненцев, проживающих по улице Поповича отключили газовые колонки. Здесь будет проведены работы по очистке и ремонту систем дымоудаления и вентиляции. Жители обратились с просьбой ускорить процесс, потому что они на время проведения этих процедур остались без горячей воды. Гродненскому комбинату противопожарных работ дано поручение привести в порядок дымоходы в сжатые сроки.

Житель деревни Центральная в Ивьевском районе попросил открыть в этом населенном пункте магазин. По его мнению, автолавки недостаточно. Вопрос для рассмотрения направили в управление торговли и услуг облисполкома. Фактически сразу был получен ответ. Облпотребобщество в настоящее время занимается этой проблемой, и решение принято положительное. В деревне откроют торговый объект.

Жительница Гродно обратилась на прямую линию с просьбой трудоустройства своей дочери.

Еще один вопрос пришел из Дятловского района. Мужчина попросил разъяснить ситуацию с получением дивидендов по акциям.





На большинство вопросов позвонившие сразу получали ответы. Ряд проблем, которые требуют детального рассмотрения, будут переданы профильным специалистам, их дополнительно изучат и дадут ответы.