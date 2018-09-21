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Субботнюю прямую линию с жителями области провела заместитель председателя облисполкома Елена Бубенчик
22.09.2018 — Разное | Заря над Неманам
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Так, в квартирах гродненцев, проживающих по улице Поповича отключили газовые колонки. Здесь будет проведены работы по очистке и ремонту систем дымоудаления и вентиляции. Жители обратились с просьбой ускорить процесс, потому что они на время проведения этих процедур остались без горячей воды. Гродненскому комбинату противопожарных работ дано поручение привести в порядок дымоходы в сжатые сроки.
Житель деревни Центральная в Ивьевском районе попросил открыть в этом населенном пункте магазин. По его мнению, автолавки недостаточно. Вопрос для рассмотрения направили в управление торговли и услуг облисполкома. Фактически сразу был получен ответ. Облпотребобщество в настоящее время занимается этой проблемой, и решение принято положительное. В деревне откроют торговый объект.
Жительница Гродно обратилась на прямую линию с просьбой трудоустройства своей дочери.
Еще один вопрос пришел из Дятловского района. Мужчина попросил разъяснить ситуацию с получением дивидендов по акциям.
На большинство вопросов позвонившие сразу получали ответы. Ряд проблем, которые требуют детального рассмотрения, будут переданы профильным специалистам, их дополнительно изучат и дадут ответы.
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Субботнюю прямую линию с жителями области провела заместитель председателя облисполкома Елена Бубенчик
На прямую телефонную линию в эту субботу поступило 20 обращений. Половина звонивших оказались из Гродно. Глобальных вопросов, требующих экстренного реагирования...
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