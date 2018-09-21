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Порошенко о санкциях: Россия платит высокую экономическую цену за свою агрессию

22.09.2018 17:38 — Разное | Интерфакс  
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Россия платит высокую экономическую цену за свою агрессию, а без санкций "Путин не занимался бы Нормандским процессом, призванным найти мирное решение", заявляет президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщает пресс-служба главы государства в субботу, в интервью немецкой газете Rheinische Post П.Порошенко сказал: "Санкции - единственный несиловой инструмент, который мы имеем в распоряжении, чтобы в такой ситуации оказать давление на агрессора. При этом вообще речь не идет о наказании России. Цель состоит в том, чтобы удерживать Путина за столом переговоров. И в этом смысле санкции очень действенные".

"Поверьте, без них Путин не занимался бы Нормандским процессом, призванным найти мирное решение. Сейчас Россия платит высокую экономическую цену за свою агрессивную внешнюю политику, и популярность Путина из-за этого тоже пострадала", - отметил президент Украины.

П.Порошенко добавил: "Русские уже давно избавились воинственной эйфории, которая царила в первую очередь, в результате аннексии Крыма. Сегодня многие спрашивают: а что это нам стоит?".

Президент Украины также прокомментировал дискуссии среди европейских правительств о возможности как можно скорее отменить санкции, в частности дискуссии в правительстве Италии. "На это Путин с самого начала делал ставку: что единая позиция европейцев в этом вопросе потерпит крах. Он надеялся, что Франция после президентских выборов 2017 под влиянием право-популистского Национального фронта сдаст позиции в вопросе санкций - зря. Затем он поставил на рост позиций АдГ в Германии (партия "Альтернатива для Германии" - ИФ) и завершения каденции Ангелы Меркель, чтобы наконец избавиться от санкций", - сказал П.Порошенко.

"До сих пор расчеты Путина не срабатывали. Европа сохранила единство, и за это мы бесконечно благодарны нашим европейским друзьям", - подчеркнул президент Украины.

 
 
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Россия платит высокую экономическую цену за свою агрессию, а без санкций "Путин не занимался бы Нормандским процессом, призванным найти мирное решение", заявляет...
 
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