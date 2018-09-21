Руководитель белорусского ФК БАТЭ Капский скоропостижно скончался

Председатель правления БАТЭ Анатолий Капский скоропотижно скончался на 53-м году жизни, сообщил в субботу клуб.

"О вкладе этого человека в белорусский футбол можно говорить бесконечно: все успехи БАТЭ - его заслуга. Капский дышал своим детищем, всегда стоял грудью за игроков и тренеров, поэтому и был столь успешен. Он очень многое сделал - и не хотел останавливаться, строил планы, смотрел только вперед. К сожалению, сегодня в 11.00 сердце Анатолия Анатольевича перестало биться", - сказано в сообщении клуба.

А.Капский возглавлял футбольный клуб БАТЭ с 1996 года. Клуб трижды побеждал в Кубке Беларуси и семь раз — в Суперкубке.

С июня 2005 года по 2017 год А.Капский работал генеральным директором ОАО "БАТЭ" (управляющая компания холдинга "Автокомпоненты").

В 2008 году БАТЭ впервые вышел в групповой этап Лиги чемпионов.