Беларусь может увеличить фактический импорт нефти из России на 10%

Беларусь заявляет о достижении договоренностей с Россией по увеличению фактического импорта нефти на 10%, что составляет 1,8 млн тонн.

"Белорусские НПЗ по-прежнему будут получать сырье для загрузки производственных мощностей в полном объеме. Это самая главная договоренность", - заявил курирующий ТЭК вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко после совещания у президента по итогам сочинских переговоров 21 сентября.

Вице-премьера цитирует госагентство БелТА .

По его словам, "традиционно это объемы, достаточные для загрузки заводов, и даже предусмотрена возможность поставки с корректировкой - плюс 10% под наши растущие объемы производства".

Фактический объем импорта российской нефти, который физически поступает на НПЗ Беларуси, составляет 18 млн тонн. Таким образом, увеличение поставок может составить 1,8 млн тонн.

Как сообщалось, в соответствии с межправительственными договоренностями, которые были достигнуты в апреле 2017 года, годовой баланс поставок российской нефти в Беларусь составляет 24 млн тонн. Между тем, де-факто Беларусь импортирует 18 млн тонн. В соответствии с договоренностями, остальные 6 млн тонн "перетамаживаются", то есть экспортные пошлины с этого объема нефти перечисляются из бюджета РФ в бюджет Беларуси. В 2017 году стороны договорились о такой схеме как механизме субсидирования договорной цены на газ на 2018-2019 годы ($127 и $129 за тысячу кубометров соответственно).

Белорусский президент ранее упрекал Москву в неполном перечислении экспортных пошлин с объема 6 млн тонн в белорусский бюджет. Данный вопрос обсуждался 21 сентября на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. В субботу днем Минск сообщил, что проблема перечисления экспортных пошлин на нефть, которую в Беларуси называют "перетаможкой", полностью решена в увязке с расчетами за импортируемый газ.

Ранее также сообщалось, что белорусские НПЗ проводят масштабную модернизацию, направленную на увеличение объемов и глубины переработки нефти. По данным концерна "Белнефтехим", в настоящее время фактические мощности по переработке увеличены до 24 млн тонн. В прошлом году суммарные мощности двух белорусских НПЗ оценивались в 17-18 млн тонн.