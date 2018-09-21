Россия пообещала Беларуси компенсацию за налоговый маневр

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Беларусь и Россия до конца текущего года проработают вопрос размера компенсаций для белорусской экономики из-за налогового маневра в нефтяной отрасли РФ.

Об этом по итогам совещания у главы государства сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко, передает БЕЛТА.

"Этот вопрос подлежит рассмотрению в рамках программы работы в IV квартале. Мы уже обозначили эти вопросы, сейчас идет расчет параметров для достижения компенсаций", - отметил Игорь Ляшенко.

У российской стороны есть понимание, что такие компенсации должны быть. Дополнительно будут прорабатываться величина и механизм компенсаций, уточнил вице-премьер. Он напомнил, что в России в рамках завершения налогового маневра в нефтяной отрасли будут предусмотрены внутренние механизмы компенсаций - бюджетные субсидии нефтяникам. В Беларуси подобного механизма сейчас нет. На переговорах будут обсуждать, как унифицировать эти подходы.

Игорь Ляшенко обратил внимание, что белорусские НПЗ по-прежнему будут получать из России сырье для загрузки производственных мощностей в полном объеме.

"Это самая главная договоренность, позволяющая реализовывать евразийские договоренности, - отметил он. - Традиционно это объемы, достаточные для загрузки заводов, и даже предусмотрена возможность поставки с корректировкой - плюс 10% под наши растущие объемы производства".

Заместитель премьер-министра также затронул тему промышленной кооперации и создания равных условий для хозяйствующих субъектов Беларуси и России. В этой же плоскости лежит и вопрос утильсбора. Эта тема отрабатывается на уровне вице-премьеров.

"Согласно нашим договоренностям, до 1 октября министерства промышленности представят развернутый анализ условий хозяйствования машиностроительных заводов. Самое главное, что мы понимаем: крупные машиностроительные заводы должны иметь равные условия хозяйствования", - отметил он. Сегодня нет необходимости в создании дублирующих производств.

"Кооперация, обмен поставками узлов будут только способствовать укреплению автопроизводителей обеих стран", - подчеркнул Игорь Ляшенко.