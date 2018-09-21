На карнавале зажигала вороновская детвора (Фото, +Видео)





https://youtu.be/m7wAgVq0j2c

На позитиве и с задором встречали дети ростовые куклы из Дятлово. С Машей и Медведем веселились от души: и паровозиком ехали, и зажигательные танцы устраивали. А рядом развлекал ребятню щенячий патруль: селфи на память, разговоры по душам… И все с улыбкой, от души. Вскоре «заполонили» летнюю эстраду мыльные пузыри. С огромным удовольствием их ловила детвора. В довершение яркими красками ребятня разукрасила как себя, так и все вокруг. И настроение у всех было, как сказали дети, клевое!





















































