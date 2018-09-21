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Гости и участники праздника о «Карнавале весялосці» в Вороново (+Видео)

22.09.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Гости и участники праздника о «Карнавале весялосці» в Вороново (+Видео)

Семья Ларионовых из Вороново:

— Фестиваль игры — прекрасная возможность весело провести выходные. Из-за плотного графика трудовой недели не всегда удается собраться всей семьей, а тем более хорошо отдохнуть.

Как оказалось, игра интересна не только детям, но и нам, взрослым. А совместное времяпрепровождение, конечно, сплачивает. Прекрасно организованный праздник, очень насыщенная программа, настроение отличное. Правда, погода на этот раз подкачала: холодно, дождливо, ветрено. Безусловно, солнце добавило бы красок «Карнавалу весялосці».


Гости и участники праздника о «Карнавале весялосці» в Вороново (+Видео)

Кирилл Мицкевич, школьник:

— На таком празднике я впервые. С друзьями столько призов «заработали» в конкурсах — супер! Больше всего мне понравилось выступление «Веселой шаромании». Наверное, потому, что с мячом не расстаюсь и обожаю играть во дворе. Вообще, не люблю сидеть на месте. Интересно было поболеть за участников спортивных состязаний. На велике круто гоняли.


Гости и участники праздника о «Карнавале весялосці» в Вороново (+Видео)

Данута Крень, участница народного театра-студии игры «Воранаўскія пацехі» из Начи:

— Сёння мы зноў сабраліся на знакаміты фестываль гульні. Працаўнікі сферы культуры, прадстаўнікі аматарскай самадзейнасці рыхтаваліся да гэтага цудоўнага свята, якое заўсёды дорыць добры настрой, дорыць зарад энергіі на доўгія-доўгія дні, нядзелі, а можа, і гады. Кожны з нас вельмі хваляваўся, жадаў выступіць найлепш, каб нашы песні, жарты, гульні дастаўлялі толькі задавальненне землякам і гасцям. Тут сабраліся людзі, якія неабыякавыя да народных традыцый. Усе хочуць жыць весела, дружна, у міры і спадзявацца на добрую будучыню. Хай і надалей жыве “Карнавал весялосці”!

 
 
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Семья Ларионовых из Вороново: — Фестиваль игры — прекрасная возможность весело провести выходные. Из-за плотного графика трудовой недели не всегда удается...
 
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