Слуцкий военный оркестр занял второе место в республиканском конкурсе

Оркестр 30-й отдельной железнодорожной бригады из Слуцка занял второе место в конкурсе духовых оркестров Вооружённых Сил и транспортных войск Республики Беларусь, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Финал конкурса прошёл сегодня в Бобруйске, в нём принимали участие 12 коллектива со всей республики. В программу входили марш-парад оркестров, зрелищные выступления военных музыкантов и роты почетного караула. Первый отборочный тур проходил в гарнизонах и воинских частях в городах Слоним, Витебск, Слуцк, Минск.

Видео выступления случчан:



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