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Слуцкий военный оркестр занял второе место в республиканском конкурсе
22.09.2018 — Разное | Слуцк Город
Оркестр 30-й отдельной железнодорожной бригады из Слуцка занял второе место в конкурсе духовых оркестров Вооружённых Сил и транспортных войск Республики Беларусь, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
Финал конкурса прошёл сегодня в Бобруйске, в нём принимали участие 12 коллектива со всей республики. В программу входили марш-парад оркестров, зрелищные выступления военных музыкантов и роты почетного караула. Первый отборочный тур проходил в гарнизонах и воинских частях в городах Слоним, Витебск, Слуцк, Минск.
Видео выступления случчан:
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Оркестр 30-й отдельной железнодорожной бригады из Слуцка занял второе место в конкурсе духовых оркестров Вооружённых Сил и транспортных войск Республики Беларусь,...
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