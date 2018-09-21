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Протестировать электротранспорт под музыкальный аккомпанемент: как в Минске отмечают День без автомобиля?
Новости Беларуси. А вот в Минске 22 сентября улицу Ленина захватили любители экологически чистого транспорта. Таким образом в столице решили отметить Международный день без автомобиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Зона автомобильной неактивности будет работать до самого вечера. На улице Ленина уже показали велокино и провели мастер-классы. А в 9 вечера желающих приглашают на велопрогулку до Национальной библиотеки, которая состоится при любой погоде. Добраться в любую точку Минска сегодня автолюбители могут абсолютно бесплатно на общественном транспорте. Достаточно предъявить техпаспорт и права.
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Протестировать электротранспорт под музыкальный аккомпанемент: как в Минске отмечают День без автомобиля?
Новости Беларуси. В Минске 22 сентября улицу Ленина захватили любители экологически чистого транспорта. Таким образом в столице решили отметить Международный...
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