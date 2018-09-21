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Лезгинка, игра в нарды и дегустация плова: в Верхнем городе проходит праздник культуры Азербайджана

22.09.2018 18:09 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 22 сентября с яркой культурой Азербайджана знакомят в центре Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лезгинка, игра в нарды и дегустация плова: в Верхнем городе проходит праздник культуры Азербайджана

У Ратуши каждый смог найти занятие по вкусу. В азербайджанском ритме и танцевали, и угощались, и участвовали в «барабанном круге». Здесь можно было не только попробовать национальную кухню, но и узнать секреты ее приготовления.

Лезгинка, игра в нарды и дегустация плова: в Верхнем городе проходит праздник культуры Азербайджана

Лезгинка, игра в нарды и дегустация плова: в Верхнем городе проходит праздник культуры Азербайджана

Посетители:
Ребенку очень нравится слушать музыку, посмотрел танцы, самый первый аплодировал больше всех. Атмосфера шикарная.

Праздник замечательный. Вот сейчас хотим попробовать плов азербайджанский. Настроение творческое, хочется все увидеть своими глазами.

Лезгинка, игра в нарды и дегустация плова: в Верхнем городе проходит праздник культуры Азербайджана

Зульфугар Танарверди, советник посольства Азербайджана в Беларуси:
Самое главное, что белорусский народ и азербайджанский народ миролюбивый. Всегда хотят мира, хотят, чтобы не было никаких конфликтов.

Лезгинка, игра в нарды и дегустация плова: в Верхнем городе проходит праздник культуры Азербайджана

Праздник страны огней стал уже доброй традицией – отмечают его третий год подряд. Продлится знакомство с азербайджанской культурой до позднего вечера. Минчане и гости столицы смогут не только наблюдать за выступлениями, но и принять участие в массовой лезгинке. Завершится фестиваль ярким огненным шоу.

Лезгинка, игра в нарды и дегустация плова: в Верхнем городе проходит праздник культуры Азербайджана

Лезгинка, игра в нарды и дегустация плова: в Верхнем городе проходит праздник культуры Азербайджана

Лезгинка, игра в нарды и дегустация плова: в Верхнем городе проходит праздник культуры Азербайджана

Лезгинка, игра в нарды и дегустация плова: в Верхнем городе проходит праздник культуры Азербайджана

Лезгинка, игра в нарды и дегустация плова: в Верхнем городе проходит праздник культуры Азербайджана

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Новости Беларуси. 22 сентября с яркой культурой Азербайджана знакомят в центре Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У Ратуши каждый смог найти...
 
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