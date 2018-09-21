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Лезгинка, игра в нарды и дегустация плова: в Верхнем городе проходит праздник культуры Азербайджана
Новости Беларуси. 22 сентября с яркой культурой Азербайджана знакомят в центре Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У Ратуши каждый смог найти занятие по вкусу. В азербайджанском ритме и танцевали, и угощались, и участвовали в «барабанном круге». Здесь можно было не только попробовать национальную кухню, но и узнать секреты ее приготовления.
Посетители:
Праздник замечательный. Вот сейчас хотим попробовать плов азербайджанский. Настроение творческое, хочется все увидеть своими глазами.
Зульфугар Танарверди, советник посольства Азербайджана в Беларуси:
Праздник страны огней стал уже доброй традицией – отмечают его третий год подряд. Продлится знакомство с азербайджанской культурой до позднего вечера. Минчане и гости столицы смогут не только наблюдать за выступлениями, но и принять участие в массовой лезгинке. Завершится фестиваль ярким огненным шоу.
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Новости Беларуси. 22 сентября с яркой культурой Азербайджана знакомят в центре Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У Ратуши каждый смог найти...
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