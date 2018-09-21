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Замминистра променял пост на карьеру рокера
Заместитель министра транспорта России Алан Лушников покинет свой пост.
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После ухода из Минтранса чиновник намерен сосредоточиться на своей музыкальной карьере, сообщает РБК. Лушников не уточнил, кто займет его место, так как, по его словам, не имеет права это комментировать.
Замминистра транспорта является фронтменом рок-группы Ctrlband. Первый концерт обновленного состава коллектива состоялся в апреле.
По информации на сайте Минтранса, Лушников занимал должность замминистра с февраля 2017 года. До этого он пять лет был помощником вице-премьера Аркадия Дворковича.
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Заместитель министра транспорта России Алан Лушников покинет свой пост.
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