Лукашенко: Сроки строительства БелАЭС сорваны, договорились, что срок возврата кредита надо продлить

«Мы также обсудили вопрос о продлении срока возврата кредита на строительство атомной станции и снижения процентной ставки», — передает слова президента пресс-служба.





Белорусская сторона это мотивирует тем, что сроки по строительству российской стороной нарушены, пояснил президент.





«Пока откладывается запуск первого блока аж на год. Боюсь, как меня информируют контролеры, что, может быть, Россия попросит еще смещения этого срока, что уже вообще недопустимо. И коль сроки были сорваны (мы, конечно, не хотим идти в суды, судиться, как это по договору), мы договорились о том, что срок возврата кредита надо продлить. И процентная ставка должна быть не хуже, чем для других государств. К примеру, Армении, Бангладеш, Венгрии и так далее», — отметил президент.





«Это примерно до 3% (о снижении ставки по кредиту). Отторжения никакого. Надо просто доработать этот вопрос. И я думаю, что мы можем решить этот вопрос в том ключе, в котором я сказал», — добавил он.





Белорусская АЭС возводится за счет кредита России, для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения с использованием водо-водяного энергетического реактора ВВЭР-1200.









Как ранее сообщалось, кредит в размере до 10 млрд долларов для финансирования 90% стоимости строительства 2 энергоблоков АЭС будет использоваться белорусской стороной с 2011 по 2020 год. Погашение кредита начинается через 6 месяцев с даты ввода в эксплуатацию АЭС, но не позднее 1 апреля 2021 года и осуществляется 30 равными долями каждые 6 месяцев. Отмечалось, что Беларусь обязана проводить все платежи в пользу российской стороны в американских долларах.





На 50% суммы каждой использованной части кредита начисляются проценты по ставке 5,23% годовых, на вторую половину транша кредита процентная ставка составит «LIBOR для 6-месячных депозитов в долларах США, увеличенной на маржу в размере 1,83% годовых».





Оговорены были и меры на случай просрочки платежей.





пишет tut.by Недавно «Росатом» подтвердил, что первый блок БелАЭС будет введен в строй в 2019 году. Ранее планировалось, что первый блок заработает в 2018 году, второй — в 2020-м. Такая задержка вызвана тем, что Беларусь приняла решение заменить корпус реактора из-за инцидента с ним,tut.by



