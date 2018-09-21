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На Олимпиаде в Токио заработает крупнейшая система распознавания лиц
Система будет узнавать спортсменов, представителей власти и журналистов.
Пользователи все чаще доверяют безопасность личных данных технологии распознавания лиц. Популярность системы набирает обороты и постепенно вытесняет дактилоскопы и сканеры радужки глаза. Разумеется, технология все еще требует шлифовки, но ее будущее разработчикам видится ярким и перспективным. Причем в успехе все вокруг уверены настолько, что во время летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио система заработает на полную катушку, сообщает Digital Trends.
В преддверии грядущей зимней Олимпиады удивляли роботами, доверив им нести не только огонь, но и участников эстафеты. Япония же намерена поражать масштабностью применения технологии распознавания лиц. Известно, что система будет узнавать спортсменов, представителей власти и журналистов. По скромным подсчетам, японская Face ID запомнит в лицо от 300 до 400 тыс. человек и обеспечит надлежащий уровень безопасности крупному спортивному мероприятию.
Разработку сверхточной системы распознавания еще несколько лет назад доверили компании NEC. В 2014 году известный японский производитель электроники даже успел засветиться в прессе благодаря разработке NeoFace. Тогда система помогла отделу чикагской полиции отыскать преступника по видео с камер наблюдения в режиме реального времени. Кстати, наработки NEC используются и в сети ресторанов быстрого питания: сканер распознает клиентов, предлагая свежее меню на основе выбранных в прошлый раз блюд.
Face ID от Apple не умеет различать близнецов
Пока одни сомневаются в эффективности работы продвинутой технологии, другие не на шутку обеспокоены масштабами ее внедрения, переживая за свои права и свободы. Надеемся, что японская система сканирования будет работать куда лучше, чем технология распознавания от Apple. Напомним, что точность купертиновского Face ID до сих пор оставляет желать лучшего. Система не может идентифицировать пользователей в возрасте до 13 лет, отказывается видеть разницу между пользователями-азиатами, из-за чего новшество называли расистским. И в завершение «яблочный» инструмент, в отличие от мамы, не умеет различать близнецов.
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Система будет узнавать спортсменов, представителей власти и журналистов.
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