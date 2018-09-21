На Олимпиаде в Токио заработает крупнейшая система распознавания лиц

Пользователи все чаще доверяют безопасность личных данных технологии распознавания лиц. Популярность системы набирает обороты и постепенно вытесняет дактилоскопы и сканеры радужки глаза. Разумеется, технология все еще требует шлифовки, но ее будущее разработчикам видится ярким и перспективным. Причем в успехе все вокруг уверены настолько, что во время летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио система заработает на полную катушку, сообщает Digital Trends.





В преддверии грядущей зимней Олимпиады удивляли роботами, доверив им нести не только огонь, но и участников эстафеты. Япония же намерена поражать масштабностью применения технологии распознавания лиц. Известно, что система будет узнавать спортсменов, представителей власти и журналистов. По скромным подсчетам, японская Face ID запомнит в лицо от 300 до 400 тыс. человек и обеспечит надлежащий уровень безопасности крупному спортивному мероприятию.





Разработку сверхточной системы распознавания еще несколько лет назад доверили компании NEC. В 2014 году известный японский производитель электроники даже успел засветиться в прессе благодаря разработке NeoFace. Тогда система помогла отделу чикагской полиции отыскать преступника по видео с камер наблюдения в режиме реального времени. Кстати, наработки NEC используются и в сети ресторанов быстрого питания: сканер распознает клиентов, предлагая свежее меню на основе выбранных в прошлый раз блюд.









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