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Рухани предрек Трампу судьбу Хусейна

22.09.2018 18:29 — Разное | Партизан  
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Тегеран не откажется от своей ракетной программы даже под давлением США.


Как передает Oxu.Az cо ссылкой на Reuters, об этом в эфире государственного телевидения Ирана заявил президент республики Хасан Рухани.

«Иран не намерен отказываться от средств обороны, в том числе и от ракет, которые так злят американцев», — сказал он.

По словам Рухани, если президент США Дональд Трамп продолжит противостояние с Ираном, то потерпит поражение так же, как и Саддам Хусейн. В пример он привел ирано-иракскую войну 1980–1988 годов.


В ее результате иракская армия понесла большие потери, а национальная экономика стала испытывать серьезные проблемы, следствием чего стала попытка захватить соседний Кувейт и последовавший за этим разгром иракской армии.

Бывший президент Ирака Саддам Хусейн был свергнут после вторжения США в страну, в 2006 году казнен по приговору иракского суда.


 
 
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Тегеран не откажется от своей ракетной программы даже под давлением США.
 
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