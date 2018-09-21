Рухани предрек Трампу судьбу Хусейна





передает Oxu.Az cо ссылкой на Reuters, об этом в эфире государственного телевидения Ирана заявил президент республики Хасан Рухани. КакOxu.Az cо ссылкой на Reuters, об этом в эфире государственного телевидения Ирана заявил президент республики Хасан Рухани.





«Иран не намерен отказываться от средств обороны, в том числе и от ракет, которые так злят американцев», — сказал он.





По словам Рухани, если президент США Дональд Трамп продолжит противостояние с Ираном, то потерпит поражение так же, как и Саддам Хусейн. В пример он привел ирано-иракскую войну 1980–1988 годов.









В ее результате иракская армия понесла большие потери, а национальная экономика стала испытывать серьезные проблемы, следствием чего стала попытка захватить соседний Кувейт и последовавший за этим разгром иракской армии.





Бывший президент Ирака Саддам Хусейн был свергнут после вторжения США в страну, в 2006 году казнен по приговору иракского суда.



