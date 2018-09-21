«Незыгарь»: Лукашенко не будет участвовать в следующих президентских выборах





«Лукашенко молча покинул Сочи. Встреча президентов продолжалась более 4 часов. Переговоры были тяжелые», — отмечают авторы тереграм-канала.





«Беларусь ждут перемены. Лукашенко не будет принимать участие в новых президентских выборах», — передает «Незыгарь».





пишет Наша нива. После встречи Путина и Лукашенко ни одной из сторон не было сделано никаких публичных заявлений по итогам переговоров,Наша нива.





Как известно, телеграмм-канал «Незыгарь» в последнее время не раз распространял явные фейки.









Однако ранее канал сообщал, что «21 сентября Лукашенко ждут в Сочи. Запланирована встреча Лукашенко и что «21 сентября Лукашенко ждут в Сочи. Запланирована встреча Лукашенко и

президента [Владимира Путина] с участием премьер-министров и вице-премьеров двух стран. Как говорят, Лукашенко дали время подумать и он должен будет сообщить президенту [Путину] имя своего преемника. Дальнейшее его пребывание как и продолжение семейной династии отвергли».





Напомним, телеграмм-канал «Незыгарь», который имеет 175 тысяч подписчиков, ведет информационную атаку как на белорусские власти, так и на независимое общество. Если первые «сливы» еще казались правдоподобными, то все последующие относятся скорее к жанра «фэнтези».





Именно «Незыгарь» информировал подписчиков и про «инсульт» Лукашенко, и о том, что Румас намерен полностью искоренить русский язык в работе правительства.



