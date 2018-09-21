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«Незыгарь»: Лукашенко не будет участвовать в следующих президентских выборах

22.09.2018 18:14 — Разное | Партизан  
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Всеобщее безмолвие, царящее после переговоров на высшем уровне в Сочи, нарушил телеграм-канал «Незыгарь».



«Лукашенко молча покинул Сочи. Встреча президентов продолжалась более 4 часов. Переговоры были тяжелые», — отмечают авторы тереграм-канала.

«Беларусь ждут перемены. Лукашенко не будет принимать участие в новых президентских выборах», — передает «Незыгарь».

После встречи Путина и Лукашенко ни одной из сторон не было сделано никаких публичных заявлений по итогам переговоров, пишет Наша нива.

Как известно, телеграмм-канал «Незыгарь» в последнее время не раз распространял явные фейки.


Однако ранее канал сообщал, что «21 сентября Лукашенко ждут в Сочи. Запланирована встреча Лукашенко и 
президента [Владимира Путина] с участием премьер-министров и вице-премьеров двух стран. Как говорят, Лукашенко дали время подумать и он должен будет сообщить президенту [Путину] имя своего преемника. Дальнейшее его пребывание как и продолжение семейной династии отвергли». 

Напомним, телеграмм-канал «Незыгарь», который имеет 175 тысяч подписчиков, ведет информационную атаку как на белорусские власти, так и на независимое общество. Если первые «сливы» еще казались правдоподобными, то все последующие относятся скорее к жанра «фэнтези».

Именно «Незыгарь» информировал подписчиков и про «инсульт» Лукашенко, и о том, что Румас намерен полностью искоренить русский язык в работе правительства. 


 
 
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Всеобщее безмолвие, царящее после переговоров на высшем уровне в Сочи, нарушил телеграм-канал «Незыгарь».
 
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