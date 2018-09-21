ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Теракт на военном параде в Иране

22.09.2018 18:02 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Террористическая организация «Исламское государство» (ИГИЛ) взяла на себя ответственность за теракт на военном параде в Иране.


Как передает Oxu.Az, об этом сообщает «Reuters» со ссылкой на информационное агентство Amaq.

При этом подчеркивается, что организация не предоставила доказательств.

14.31

Число жертв теракта на военном параде в Иране возросло до 24 человек. 

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Press TV.

Ранее было известно об 11 погибших и 21 пострадавшем.

По данным источника агентства IRNA, еще 53 человека получили ранения, среди них есть женщины и дети.

Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе», имеющая связи с Саудовской Аравией.

12.01

Число погибших в результате теракта на военном параде в иранском городе Ахваз достигло 10 человек.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на агентство Tasnim, еще 21 человек был ранен.
11:23

В результате теракта на военном параде в Иране погибли 8 человек, еще 20 - ранены.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на агентство Tasnim.

Сообщается, что в ходе перестрелки двое террористов были обезврежены, поиски двух других продолжаются.
10:37

В иранском городе Ахваз произошел террористический акт, жертвами которого стали несколько человек, передает Oxu.Az. 

По информации телеканала Press TV, неизвестные расстреляли участников и зрителей военного парада

«Несколько человек погибли в результате теракта во время военного парада в южном иранском городе Ахваз», - говорится в сообщении телеканала.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Террористическая организация «Исламское государство» (ИГИЛ) взяла на себя ответственность за теракт на военном параде в Иране.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лучшего игрока ЧМ-2018 приговорили к тюремному сроку и штрафу в 1,4 млн евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика