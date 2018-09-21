Теракт на военном параде в Иране





передает Oxu.Az, об этом сообщает «Reuters» со ссылкой на информационное агентство Amaq. КакOxu.Az, об этом сообщает «Reuters» со ссылкой на информационное агентство Amaq.





При этом подчеркивается, что организация не предоставила доказательств.





14.31





Число жертв теракта на военном параде в Иране возросло до 24 человек.





Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Press TV.





Ранее было известно об 11 погибших и 21 пострадавшем.





По данным источника агентства IRNA, еще 53 человека получили ранения, среди них есть женщины и дети.





Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе», имеющая связи с Саудовской Аравией.





12.01





Число погибших в результате теракта на военном параде в иранском городе Ахваз достигло 10 человек.





Как передает Oxu.Az со ссылкой на агентство Tasnim, еще 21 человек был ранен.

11:23





В результате теракта на военном параде в Иране погибли 8 человек, еще 20 - ранены.





Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на агентство Tasnim.





Сообщается, что в ходе перестрелки двое террористов были обезврежены, поиски двух других продолжаются.

10:37





В иранском городе Ахваз произошел террористический акт, жертвами которого стали несколько человек, передает Oxu.Az.





По информации телеканала Press TV, неизвестные расстреляли участников и зрителей военного парада





«Несколько человек погибли в результате теракта во время военного парада в южном иранском городе Ахваз», - говорится в сообщении телеканала.



