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Теракт на военном параде в Иране
Террористическая организация «Исламское государство» (ИГИЛ) взяла на себя ответственность за теракт на военном параде в Иране.
Как
При этом подчеркивается, что организация не предоставила доказательств.
14.31
Число жертв теракта на военном параде в Иране возросло до 24 человек.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Press TV.
Ранее было известно об 11 погибших и 21 пострадавшем.
По данным источника агентства IRNA, еще 53 человека получили ранения, среди них есть женщины и дети.
Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе», имеющая связи с Саудовской Аравией.
12.01
Число погибших в результате теракта на военном параде в иранском городе Ахваз достигло 10 человек.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на агентство Tasnim, еще 21 человек был ранен.
11:23
В результате теракта на военном параде в Иране погибли 8 человек, еще 20 - ранены.
Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на агентство Tasnim.
Сообщается, что в ходе перестрелки двое террористов были обезврежены, поиски двух других продолжаются.
10:37
В иранском городе Ахваз произошел террористический акт, жертвами которого стали несколько человек, передает Oxu.Az.
По информации телеканала Press TV, неизвестные расстреляли участников и зрителей военного парада
«Несколько человек погибли в результате теракта во время военного парада в южном иранском городе Ахваз», - говорится в сообщении телеканала.
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Террористическая организация «Исламское государство» (ИГИЛ) взяла на себя ответственность за теракт на военном параде в Иране.
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