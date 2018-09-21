Что осталось за кадром: закрытая сторона переговоров Лукашенко и Путина

Что осталось за рамками официальных сообщений о пятничной встрече глав Беларуси и России в Сочи.





Резиденция Бочаров Ручей

Александр Лукашенко приехал к Владимиру Путину в Сочи не с пустыми руками, сообщили в твиттере журналисты кремлевского пула РИА Новости. Но что именно привезли в подарок, осталось загадкой.





Президенты общались более четырех часов. Они не ограничились формальными переговорами, а успели покататься на электрокаре по резиденции, пока делегации совещались.





– А когда пришло время ужина, всем подали щербет в тарелочках из мини-арбузов. Это могло польстить Батьке: он недавно хвастался своими бахчевыми, – сообщили журналисты РИА Новости.





пишет gazetaby.com Напомним, Лукашенко и Путин так и не сообщили, что смогли договориться. Между тем представитель МИД России Мария Захарова оценила отношения с Беларусью так: не друзья, а братья,gazetaby.com



