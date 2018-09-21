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Что осталось за кадром: закрытая сторона переговоров Лукашенко и Путина
Подарки, езда на электрокаре, угощения.
Что осталось за рамками официальных сообщений о пятничной встрече глав Беларуси и России в Сочи.
Резиденция Бочаров Ручей
Александр Лукашенко приехал к Владимиру Путину в Сочи не с пустыми руками, сообщили в твиттере журналисты кремлевского пула РИА Новости. Но что именно привезли в подарок, осталось загадкой.
Президенты общались более четырех часов. Они не ограничились формальными переговорами, а успели покататься на электрокаре по резиденции, пока делегации совещались.
– А когда пришло время ужина, всем подали щербет в тарелочках из мини-арбузов. Это могло польстить Батьке: он недавно хвастался своими бахчевыми, – сообщили журналисты РИА Новости.
Напомним, Лукашенко и Путин так и не сообщили, что смогли договориться. Между тем представитель МИД России Мария Захарова оценила отношения с Беларусью так: не друзья, а братья,
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Подарки, езда на электрокаре, угощения.
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