Бензин дорожает в 17-й раз за год

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сообщили

В ведомстве сообщили, что розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. С 23 сентября стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 36 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 44 копейки, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 65 копеек, ДТ — 1 рубль 44 копейки.Это семнадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 16 сентября: бензин и дизтопливо подорожали на 1 копейку.Как ранее сообщали в «Белнефтехиме», цены на автомобильное топливо поэтапно повышаются из-за продолжающегося роста цены на нефть, в целях компенсации возросших затрат НПЗ на приобретение углеводородного сырья.