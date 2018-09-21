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Бензин дорожает в 17-й раз за год

22.09.2018 18:56 — Разное | UDF  
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Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
С 23 сентября 2018 года в Беларуси изменяются розничные цены на автомобильное топливо. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

В ведомстве сообщили, что розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. С 23 сентября стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 36 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 44 копейки, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 65 копеек, ДТ — 1 рубль 44 копейки.

Это семнадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 16 сентября: бензин и дизтопливо подорожали на 1 копейку.

Как ранее сообщали в «Белнефтехиме», цены на автомобильное топливо поэтапно повышаются из-за продолжающегося роста цены на нефть, в целях компенсации возросших затрат НПЗ на приобретение углеводородного сырья.

 
 
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С 23 сентября 2018 года в Беларуси изменяются розничные цены на автомобильное топливо.
 
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