Лукашенко рассказал всю правду о закрытых переговорах с Путиным в Сочи

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- сказал глава государства.отметил президент, обращаясь к членам правительства.Учитывая, что многие темы подробно обсуждались именно главами государств в формате один на один, Лукашенко комплексно проинформировал участников совещания об итогах переговоров.В частности, в Сочи речь шла о политическом взаимодействии Беларуси и России как в двустороннем формате, так и в интеграционных объединениях, финансовых взаимоотношениях и выделении кредитных ресурсов, продлении срока возврата кредита на строительство БелАЭС и снижении процентной ставки, вопросах сотрудничества в сферах сельского хозяйства, промышленности, транспорта, поставок нефти и нефтепродуктов. Обсуждалась также тема пересечения гражданами третьих стран белорусско-российской границы. Затронут вопрос табачного рынка и акцизов. В закрытом режиме обсужден блок военно-политических вопросов.Лукашенко предложил на совещании вместе подумать и обсудить, как в дальнейшем будут реализовываться достигнутые договоренности.- резюмировал белорусский лидер.В формате один на один обсуждались политические вопросы, взаимоотношения России и Беларуси в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и дальнейшего строительства Союзного государства.рассказал белорусский лидер.добавил президент.По итогам переговоров в Сочи Лукашенко отметил, что Беларусь и Россия договорились в течение недели выработать план взаимных поставок сельхозпродукции.президента его пресс-служба.Соответствующие балансы будут подписаны либо на уровне министров, либо вице-премьеров, курирующих данное направление. "Надо сказать, что наши вице-премьеры уже две дорожные карты разработали по решению этих проблем. Но до вчерашнего дня, да и до сегодняшнего, эти проблемы в полном объеме так и не были разрешены", - заметил белорусский лидер.сказал Лукашенко.резюмировал глава государства.На совещании Лукашенко заявил, что не видит необходимости создавать в России дублирующие производства и выступает за кооперацию в промышленности. Соответствующие вопросы обсуждались на высшем уровне в Сочи 21 сентября.отметил президент на совещании в Минске по итогам прошедших переговоров.Он привел пример, что если в Беларуси есть предприятие БелАЗ, то зачем подобное предприятие по выпуску автомобилей большой грузоподъемности создавать в России.констатировал глава государства.- отметил президент.- поделился глава государства подробностями переговоров.Лукашенко заявил, что Беларусь в ближайшее время получит шестой транш в $200 млн кредита по линии Евразийского фонда стабилизации и развития.Глава государства отметил, что на белорусско-российских переговорах в Сочи 21 сентября обсуждался целый блок финансовых проблем. Он в частности напомнил, что несколько лет назад была достигнута договоренность о выделении Беларуси кредитных ресурсов ЕФСР в общем объеме $2 млрд.заявил белорусский лидер.По итогам белорусско-российских переговоров Лукашенко заявил, что в вопросе возможности рефинансирования $1 млрд долга по линии двустороннего сотрудничества отторжения с российской стороны не было.заявил глава государства.Президент заявил, что на белорусско-российских переговорах в Сочи 21 сентября обсуждался вопрос о продлении срока возврата кредита на строительство Белорусской атомной станции и снижения процентной ставки.сказал глава белорусского государства.Лукашенко пояснил, что белорусская сторона это мотивирует тем, что сроки по строительству российской стороной нарушены.- отметил президент Беларуси.добавил белорусский лидер.В ходе совещания с участием членов Правительства Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия выработали два варианта решения вопросов с "перетаможкой" и поставкой темных нефтепродуктов.- отметил белорусский лидер.заявил президент.- добавил Лукашенко.На совещании по итогам переговоров на высшем уровне в Сочи Глава белорусского государства сказал, что президента Россииудивила ситуация с квотами для белорусских перевозчиков.- отметил белорусский лидер.- добавил Лукашенко.На совещании по итогам переговоров в Сочи Лукашенко отметил, что понимание с Россией по вопросу пересечения гражданами третьих стран белорусско-российской границы есть.- рассказал белорусский лидер.Он отметил, что между двумя странами фактически нет границы, однако для граждан третьих стран возникают дополнительные сложности.- подчеркнул глава государства.