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Лукашенко рассказал всю правду о закрытых переговорах с Путиным в Сочи
Фото: president.gov.by
"Основная часть переговоров была один на один с президентом (России). Переговоры длились 6 часов, даже больше. И если откровенно, то это были даже не сложные, а тяжелые переговоры. Но результативные", - сказал глава государства.
"Я пригласил вас для того, чтобы обсудить итоги вчерашних переговоров с Россией по актуальным вопросам наших отношений", - отметил президент, обращаясь к членам правительства.
Учитывая, что многие темы подробно обсуждались именно главами государств в формате один на один, Лукашенко комплексно проинформировал участников совещания об итогах переговоров.
В частности, в Сочи речь шла о политическом взаимодействии Беларуси и России как в двустороннем формате, так и в интеграционных объединениях, финансовых взаимоотношениях и выделении кредитных ресурсов, продлении срока возврата кредита на строительство БелАЭС и снижении процентной ставки, вопросах сотрудничества в сферах сельского хозяйства, промышленности, транспорта, поставок нефти и нефтепродуктов. Обсуждалась также тема пересечения гражданами третьих стран белорусско-российской границы. Затронут вопрос табачного рынка и акцизов. В закрытом режиме обсужден блок военно-политических вопросов.
Лукашенко предложил на совещании вместе подумать и обсудить, как в дальнейшем будут реализовываться достигнутые договоренности. "Прежде всего связанные с так называемой перетаможкой, поставками Беларуси темных нефтепродуктов, поставками природного газа и оплаты природного газа со стороны Беларуси", - резюмировал белорусский лидер.
В формате один на один обсуждались политические вопросы, взаимоотношения России и Беларуси в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и дальнейшего строительства Союзного государства. "Конкретные вопросы у нас, известные вопросы, по ОДКБ, прежде всего, председательства в ОДКБ и развития этой организации. Много внимания мы уделили болезненным вопросам в рамках СНГ, которые касаются наших обоих государств. Прежде всего - Украина. В очень позитивном ключе был диалог", - рассказал белорусский лидер.
"Думаю, что эти вопросы будут еще обсуждаться прежде всего в Душанбе через неделю (на саммите СНГ). Ну и не обойдем мы их 12 октября в Могилеве во время Форума регионов Беларуси и России, на котором будут оба президента и руководители правительств", - добавил президент.
По итогам переговоров в Сочи Лукашенко отметил, что Беларусь и Россия договорились в течение недели выработать план взаимных поставок сельхозпродукции.
"Немало внимания уделили (на переговорах в Сочи 21 сентября) вопросу развития сельского хозяйства и известных взаимных претензий по поставкам белорусской сельскохозяйственной продукции в Россию. Здесь есть полное понимание. Мы пришли к заключению, что буквально в течение недели будет выработан индикативный баланс, то есть план взаимных поставок сельхозпродукции. Это главное", -
Соответствующие балансы будут подписаны либо на уровне министров, либо вице-премьеров, курирующих данное направление. "Надо сказать, что наши вице-премьеры уже две дорожные карты разработали по решению этих проблем. Но до вчерашнего дня, да и до сегодняшнего, эти проблемы в полном объеме так и не были разрешены", - заметил белорусский лидер.
"Мною был поставлен вопрос, притом жестко, уже во втором заседании в широком составе о том, что нам негоже действовать таким образом, как мы сейчас действуем. Особенно со стороны России. Что-то не понравилось - закрыли предприятие. И сегодня четыре с половиной десятка молокоперерабатывающих предприятий и, наверное, два с половиной десятка мясоперерабатывающих не имеют возможности в полном объеме поставлять свою продукцию на российский рынок", - сказал Лукашенко.
"Президент России мне еще раньше говорил, что эта ситуация неправильная, неприемлемая. И ее надо выправлять. Я думаю, что до конца года эта ситуация будет кардинальным образом изменена", - резюмировал глава государства.
На совещании Лукашенко заявил, что не видит необходимости создавать в России дублирующие производства и выступает за кооперацию в промышленности. Соответствующие вопросы обсуждались на высшем уровне в Сочи 21 сентября.
"Речь шла об известных проблемах машиностроительных комплексов. Мы особенно много внимания уделили этому на переговорах в формате один на один. В том ключе, что нам не надо было бы повторять одно и то же производство, создавая предприятия, особенно в России", - отметил президент на совещании в Минске по итогам прошедших переговоров.
Он привел пример, что если в Беларуси есть предприятие БелАЗ, то зачем подобное предприятие по выпуску автомобилей большой грузоподъемности создавать в России. "Нет такой необходимости. Обращено было внимание на работу по кооперации, как это было и ранее. Полное взаимопонимание с Президентом России", - констатировал глава государства.
"Но вся беда в том, что мы там плохо работаем. Плохо мы еще работаем со своими коллегами - министр с министром, вице-премьер с вице-премьером", - отметил президент.
"Также говорили о равных условиях хозяйствования, так называемом утилизационном сборе", - поделился глава государства подробностями переговоров.
Лукашенко заявил, что Беларусь в ближайшее время получит шестой транш в $200 млн кредита по линии Евразийского фонда стабилизации и развития.
Глава государства отметил, что на белорусско-российских переговорах в Сочи 21 сентября обсуждался целый блок финансовых проблем. Он в частности напомнил, что несколько лет назад была достигнута договоренность о выделении Беларуси кредитных ресурсов ЕФСР в общем объеме $2 млрд.
"Мы получили пять траншей. Остался шестой и седьмой. Я не вижу никаких проблем с выделением шестого транша, и, как было заявлено, можно решить вопрос по седьмому траншу. Все зависит от того, как прежде всего белорусская сторона в этом направлении будет работать. Думаю, что это решаемый вопрос. Шестой транш Беларусь получит в ближайшее время. Седьмой - это уже дело активности прежде всего белорусских членов правительства", - заявил белорусский лидер.
По итогам белорусско-российских переговоров Лукашенко заявил, что в вопросе возможности рефинансирования $1 млрд долга по линии двустороннего сотрудничества отторжения с российской стороны не было.
"Мы обсуждали вопрос о рефинансировании долга в $1 млрд. И здесь тоже отторжения не было никакого", - заявил глава государства.
Президент заявил, что на белорусско-российских переговорах в Сочи 21 сентября обсуждался вопрос о продлении срока возврата кредита на строительство Белорусской атомной станции и снижения процентной ставки.
"Мы также обсудили вопрос о продлении срока возврата кредита на строительство атомной станции и снижения процентной ставки", - сказал глава белорусского государства.
Лукашенко пояснил, что белорусская сторона это мотивирует тем, что сроки по строительству российской стороной нарушены. "Пока откладывается запуск первого блока аж на год. Боюсь, как меня информируют контролеры, что, может быть, Россия попросит еще смещения этого срока, что уже вообще недопустимо. И коль сроки были сорваны (мы, конечно, не хотим идти в суды, судиться, как это по договору), мы договорились о том, что срок возврата кредита надо продлить. И процентная ставка должна быть не хуже, чем для других государств. К примеру, Армении, Бангладеш, Венгрии и так далее", - отметил президент Беларуси.
"Это примерно до 3% (о снижении ставки по кредиту). Отторжения никакого. Надо просто доработать этот вопрос. И я думаю, что мы можем решить этот вопрос в том ключе, в котором я сказал", - добавил белорусский лидер.
В ходе совещания с участием членов Правительства Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия выработали два варианта решения вопросов с "перетаможкой" и поставкой темных нефтепродуктов.
"Самый главный вопрос, который обсуждался, был связан с возвратом денежных средств от "перетаможки" сырой нефти в белорусский бюджет. А также вопрос переработки в Беларуси темных нефтепродуктов, к примеру, мазута, который покупался нашими компаниями у российских, перерабатывался, а нефтепродукты реализовывались на белорусском и зарубежных рынках", - отметил белорусский лидер.
"Это непростой, сложный вопрос. Мы выработали два варианта и договорились с Президентом России, что мы эти два варианта обсудим в Минске. И в Душанбе (на полях предстоящего саммита СНГ) окончательно согласуем решение этого вопроса", - заявил президент.
"Но фактически он решен. Нужно выбрать тот или иной вариант. Сегодня мы и обсудим с вами, какой вариант, углубившись в те договоренности, которых мы достигли с Россией", - добавил Лукашенко.
На совещании по итогам переговоров на высшем уровне в Сочи Глава белорусского государства сказал, что президента России Владимира Путина удивила ситуация с квотами для белорусских перевозчиков.
"Мы также обсуждали вопрос наших грузоперевозчиков. Это ненормально, что Российская Федерация, выдавая разрешения на перевозку грузов, увеличила для Польши, Литвы, Латвии эти разрешения (их количество) аж в три раза за последние три года, в то же время снизив их для белорусских перевозчиков. Ну какое же тут Союзное государство…" - отметил белорусский лидер.
"Кстати, это удивило Президента России, и я так понимаю, что его просто не информировали по этому вопросу. Но сказал (Владимир Путин), что это ненормально. Мы этот вопрос обсуждали и один на один. И что мы должны исправить эту ситуацию. Опять же, вопрос за соответствующими членами правительств Беларуси и России", - добавил Лукашенко.
На совещании по итогам переговоров в Сочи Лукашенко отметил, что понимание с Россией по вопросу пересечения гражданами третьих стран белорусско-российской границы есть.
"Обсуждали вопрос о решении проблемы пересечения белорусско-российской границы гражданами третьих стран", - рассказал белорусский лидер.
Он отметил, что между двумя странами фактически нет границы, однако для граждан третьих стран возникают дополнительные сложности.
"В этом направлении нам предстоит работать, и понимание в этом есть. Это в интересах и России, и Беларуси", - подчеркнул глава государства.
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Белорусско-российские переговоры в Сочи были тяжелые, но результативные.
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