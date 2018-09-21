Путин дал задний ход в переговорах с Лукашенко

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Президенты Беларуси и Россиидополнительно обсудили и нашли решение по главному вопросу сочинской повестки переговоров.пресс-служба белорусского лидера.Как отмечается в сообщении, главы государствВ частности, окончательно решен вопрос об исполнении договоренностей по поступлению в бюджет Беларуси средств от таможенных пошлин за сырую нефть и о расчетах Беларусью за поставляемый природный газ компании "Газпром".