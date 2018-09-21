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Путин дал задний ход в переговорах с Лукашенко

22.09.2018 18:11 — Разное | UDF  
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Фото: president.gov.by
Президенты двух стран в телефонном разговор нашли решение по главному вопросу сочинской повестки переговоров.

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин дополнительно обсудили и нашли решение по главному вопросу сочинской повестки переговоров.

"Соответствующий телефонный разговор лидеров двух стран состоялся по инициативе российской стороны 22 сентября после прошедшего в Минске совещания, где обсуждались итоги белорусско-российских переговоров в Сочи", - информирует пресс-служба белорусского лидера.

Как отмечается в сообщении, главы государств "уточнили ряд вопросов, которые накануне обсуждались на переговорах в Сочи".

В частности, окончательно решен вопрос об исполнении договоренностей по поступлению в бюджет Беларуси средств от таможенных пошлин за сырую нефть и о расчетах Беларусью за поставляемый природный газ компании "Газпром".

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Теги: Минск
 
 
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Президенты двух стран в телефонном разговор нашли решение по главному вопросу сочинской повестки переговоров.
 
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