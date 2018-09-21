Российский модуль должен посадить европейский марсоход на Красную планету 19 марта 2021 года

Российско-европейская миссия "Экзомарс" отправится к Марсу в июле 2020 года, в марте 2021 года российский модуль должен посадить на планету европейский марсоход, сообщает в своем "Твиттере" глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"Все участники научно-производственной кооперации по российско-европейскому проекту ЭКЗОМАРС подтвердили, что из графика работ не выбиваются. Миссия на Марс стартует 25 июля 2020 года", - сообщил Д.Рогозин.

"19 марта 2021 года российский десантный модуль должен нежно посадить европейский марсоход на Красную планету", - отметил Д.Рогозин.