Порошенко обвиняет Россию во вмешательстве в украинские выборы

Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью немецкой газете Rheinische Post, что Россия не прекращает прилагать усилия для вмешательства во внутренние дела в его стране, в частности, влияет на политические силы в преддверие выборов.

"Это больше, чем просто обеспокоенность, что Россия будет активно вмешиваться (в выборы). С помощью пропаганды и дезинформации они это уже сегодня делают. Ежедневно", - сказал П.Порошенко, которого цитирует его пресс-служба.

"Война в Донбассе уносит жизни и приносит разрушения. Но эта, другая война, по меньшей мере, столь же опасна, поскольку имеет целью раскол моего государства. И не только моей, но и вашей. Ведь на протяжении последних 4,5 лет Германия всегда стояла на стороне Украины. И не только в вопросе конфликта с Россией, но и в процессе модернизации Украины ", - добавил президент.