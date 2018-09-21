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Число жертв крушения парома в Танзании превысило 200 человек

22.09.2018 19:41 — Разное | Интерфакс  
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Число погибших в крушении парома на озере Виктория в Танзании достигло 207 человек, сообщают в субботу местные СМИ со ссылкой на министерство транспорта страны.

Ранее сообщалось о 151 погибшем. По последним данным, 40 человек смогли спастись. Одного пассажира, который заперся в момент крушения в небольшом помещении в трюме судна, спасателям удалось вытащить живым. Он смог дышать под водой благодаря воздушному карману, но находится в тяжелом состоянии.

В настоящее время число находившихся в момент крушения на борту парома пассажиров точно не установлено, однако известно, что он перевозил значительно больше людей, чем было предписано правилами. Судно было рассчитано всего на 100 пассажиров. По предварительным данным, крушение вызвало перемещение большого числа пассажиров на один борт.

Паром ходил восемь раз в день между островами Укара и Укереве. Большое число пассажиров на рейсе связано с тем, что на острове Укереве был ярмарочный день. Помимо пассажиров, судно перевозило еще и большой объем груза.

 
 
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Число погибших в крушении парома на озере Виктория в Танзании достигло 207 человек, сообщают в субботу местные СМИ со ссылкой на министерство транспорта страны.
 
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