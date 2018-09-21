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Посмотрите, как толпы людей встречали Папу Римского в Вильнюсе
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Сегодня, 22 сентября, в Вильнюс приехал Папа римский Франциск. По дороге из аэропорта он на машине с «зонтиком» приветствовал встречавших его людей. Посмотрите, как это было.
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Сегодня, 22 сентября, в Вильнюс приехал Папа римский Франциск. По дороге из аэропорта он на машине с «зонтиком» приветствовал встречавших его людей. Посмотрите, как...
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