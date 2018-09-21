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«Вор в законе» Вагон покончил с собой в тюрьме
Вор в законе» Владимир Вагин, известный в криминальных кругах, как «Вагон», покончил с собой в исправительной колонии №10 (ИК-10) в поселке Всесвятская (Пермский край).
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Наряду с такими авторитетами, как Юрий Пичугин («Пичуга») и Василий Христофоров («Воскрес»), Вагон считался одной из ключевых фигур среди славянской части клана одного из главных «воров в законе постсоветского пространства - Аслана Усояна («Дед Хасан»).
В 2013 году власти США включили Вагина в состав «Братского круга» - гипотетической преступной организации, объединяющей российских «воров в законе» и их приближенных (там оказался даже певец Григорий Лепс).
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Вор в законе» Владимир Вагин, известный в криминальных кругах, как «Вагон», покончил с собой в исправительной колонии №10 (ИК-10) в поселке Всесвятская (Пермский...
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