«Вор в законе» Вагон покончил с собой в тюрьме

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает информационное агентство «Прайм Крайм».

По данным агентства, тело 54-летнего авторитета было обнаружено в камере после отбоя в период с 22:30 до 23:00 часов по местному времени. Ранее неоднократно судимый уроженец Калининградской области Вагин получил титул «вора в законе» в 1995 году.





Наряду с такими авторитетами, как Юрий Пичугин («Пичуга») и Василий Христофоров («Воскрес»), Вагон считался одной из ключевых фигур среди славянской части клана одного из главных «воров в законе постсоветского пространства - Аслана Усояна («Дед Хасан»).

В 2013 году власти США включили Вагина в состав «Братского круга» - гипотетической преступной организации, объединяющей российских «воров в законе» и их приближенных (там оказался даже певец Григорий Лепс).

«Свой последний из девяти сроков – 7,5 лет колонии строгого режима, Вагин получил в 2016 году за покушение на убийство сотрудника полиции, не находящегося при исполнении. Напомним, в марте 2009 года в Нижнем Новгороде Вагон ранил ножом выпускника академии МВД в уличной драке возле кафе "Сохо"», - говорится в сообщении.

Узнав о личности потерпевшего, Вагин сбежал в Дубай (ОАЭ) к «вору в законе» Владиславу Леонтьеву («Вадик Белый»), также скрывавшемуся от правосудия с 2004 года (как и Вагин, в США Белый включен в «Братский круг» и считается его главой). В июле 2014 года Вагин был экстрадирован из ОАЭ в Россию. Поначалу вора приговорили к 1 году и 9 месяцам колонии-поселения за «умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести».

Однако прокуратура обжаловала приговор. На новом суде действия Вагина были переквалифицированы на покушение на убийство, и срок увеличился до семи с половиной лет. В ИК-10 авторитет был переведен в минувшем феврале из ИК-35 того же Пермского края.