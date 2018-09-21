В Вороново открыли «Волшебную шкатулку»





Череду забавных состязаний, концертных и спортивных программ продолжил конкурс на лучшее тематическое подворье. На этот раз перед участниками стояла задача вспомнить сказки и на некоторое время вернуться в детство. С каким нетерпением малыши, школьники ждали когда-то новогодний карнавал, чтобы надеть необычный костюм сказочного героя. Такая возможность сегодня представилась конкурсантам. Не успели открыть «Волшебную шкатулку», сказка завладела вниманием зрителей, а чудеса то и дело происходили в разных уголках городского парка райцентра.





























































































































