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В Вороново открыли «Волшебную шкатулку»

22.09.2018 — Разное | Вороновская газета  
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В Вороново открыли «Волшебную шкатулку»

Череду забавных состязаний, концертных и спортивных программ продолжил конкурс на лучшее тематическое подворье. На этот раз перед участниками стояла задача вспомнить сказки и на некоторое время вернуться в детство. С каким нетерпением малыши, школьники ждали когда-то новогодний карнавал, чтобы надеть необычный костюм сказочного героя. Такая возможность сегодня представилась конкурсантам. Не успели открыть «Волшебную шкатулку», сказка завладела вниманием зрителей, а чудеса то и дело происходили в разных уголках городского парка райцентра.


В Вороново открыли «Волшебную шкатулку»
В Вороново открыли «Волшебную шкатулку»
В Вороново открыли «Волшебную шкатулку»
В Вороново открыли «Волшебную шкатулку»
В Вороново открыли «Волшебную шкатулку»
В Вороново открыли «Волшебную шкатулку»
В Вороново открыли «Волшебную шкатулку»
В Вороново открыли «Волшебную шкатулку»
В Вороново открыли «Волшебную шкатулку»
В Вороново открыли «Волшебную шкатулку»
В Вороново открыли «Волшебную шкатулку»
В Вороново открыли «Волшебную шкатулку»
В Вороново открыли «Волшебную шкатулку»
В Вороново открыли «Волшебную шкатулку»
В Вороново открыли «Волшебную шкатулку»
В Вороново открыли «Волшебную шкатулку»
В Вороново открыли «Волшебную шкатулку»
В Вороново открыли «Волшебную шкатулку»
В Вороново открыли «Волшебную шкатулку»
В Вороново открыли «Волшебную шкатулку»
В Вороново открыли «Волшебную шкатулку»
В Вороново открыли «Волшебную шкатулку»
В Вороново открыли «Волшебную шкатулку»
В Вороново открыли «Волшебную шкатулку»
В Вороново открыли «Волшебную шкатулку»
В Вороново открыли «Волшебную шкатулку»
В Вороново открыли «Волшебную шкатулку»
В Вороново открыли «Волшебную шкатулку»
В Вороново открыли «Волшебную шкатулку»
В Вороново открыли «Волшебную шкатулку»
В Вороново открыли «Волшебную шкатулку»

 
 
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Череду забавных состязаний, концертных и спортивных программ продолжил конкурс на лучшее тематическое подворье. На этот раз перед участниками стояла задача...
 
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