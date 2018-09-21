Случчанка победила в номинации конкурса «Золотое перо Белой Руси»





В большом концертном зале Белгосфилармонии наградили победителей республиканского этапа конкурса «Золотое перо «Белой Руси». В этом году свои работы подали почти 2 тысячи молодых журналистов, писателей и фотографов, пишет МЛЫН.BY.

В финальном этапе конкурса участвовало 99 работ, ставших лучшими на районных и областных этапах. Победителей определили в четырех номинациях. Юношам и девушкам было предложено написать эссе о современных медиа и их роли в жизни в общества, порассуждать о перспективах и возможностях белорусской молодежи, сделать фотографии, рассказывающие о семейном отдыхе и туризме, или снять видеоролик об успешных в своей профессии белорусах.

В числе победителей оказались три представителя Минской области, и одна из них - случчанка.

Полина Кончак из Слуцка заняла 3-е место на конкурсе художественной фотографии о семейном отдыхе и туризме в Беларуси в номинации «Вместе весело шагать».

— Вот уже шесть лет я занимаюсь фотографией и всегда ношу с собой фотоаппарат. Взяла его и в поход к озеру Свитязь, куда мы отправились всей семьей. Увидев красивый закат, сделала несколько снимков и отправила их на конкурс. Не ожидала, что стану призером республиканского этапа, была приятно удивлена, — рассказала девушка корреспонденту «Млына».



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