ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Случчанка победила в номинации конкурса «Золотое перо Белой Руси»

22.09.2018 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Случчанка победила в номинации конкурса «Золотое перо Белой Руси»

В большом концертном зале Белгосфилармонии наградили победителей республиканского этапа конкурса «Золотое перо «Белой Руси». В этом году свои работы подали почти 2 тысячи молодых журналистов, писателей и фотографов, пишет МЛЫН.BY.

В финальном этапе конкурса участвовало 99 работ, ставших лучшими на районных и областных этапах. Победителей определили в четырех номинациях. Юношам и девушкам было предложено написать эссе о современных медиа и их роли в жизни в общества, порассуждать о перспективах и возможностях белорусской молодежи, сделать фотографии, рассказывающие о семейном отдыхе и туризме, или снять видеоролик об успешных в своей профессии белорусах.

В числе победителей оказались три представителя Минской области, и одна из них - случчанка. 

Полина Кончак из Слуцка заняла 3-е место на конкурсе художественной фотографии о семейном отдыхе и туризме в Беларуси в номинации «Вместе весело шагать».

— Вот уже шесть лет я занимаюсь фотографией и всегда ношу с собой фотоаппарат. Взяла его и в поход к озеру Свитязь, куда мы отправились всей семьей. Увидев красивый закат, сделала несколько снимков и отправила их на конкурс. Не ожидала, что стану призером республиканского этапа, была приятно удивлена, — рассказала девушка корреспонденту «Млына».


Slutsk-Gorod.by

 
 
Ссылка на источник 70
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В большом концертном зале Белгосфилармонии наградили победителей республиканского этапа конкурса «Золотое перо «Белой Руси». В этом году свои работы подали...
 
Новости дня
Новости разные
 
Названы самые опасные города мира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика