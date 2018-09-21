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Взрослых и детей закружила "Картофельная карусель"
22.09.2018 — Разное | Свислочская газета
Праздничное настроение дарили собравшимся самодеятельные артисты из г.п. Порозово, Гринок, Вердомичей, Хоневичей, Великого Села и Зельвенского района. Благодарные зрители не жалели ладоней и тёплых слов работникам культуры.
Самым креативным и активным участникам праздника достались дипломы и подарки. Среди кулинаров дипломом первой степени отмечена Валентина Романовская, которая из картофельного пюре изготовила торт.
Карина Зень оказалась самой креативной в создании поделки из картофеля, ей также достался диплом первой степени.
Елена КЕДИК.
Фото автора.
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Сегодня вечером великосельцы, а вместе с ними гости агрогородка веселились от души. На праздник, посвящённый картофелю, спешили все: и малыши, и взрослые. И не зря,...
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