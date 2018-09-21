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Взрослых и детей закружила "Картофельная карусель"

22.09.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Взрослых и детей закружила "Картофельная карусель"
Сегодня вечером великосельцы, а вместе с ними гости агрогородка веселились от души. На праздник, посвящённый картофелю, спешили все: и малыши, и взрослые. И не зря, развлечений по душе и по вкусу, в прямом смысле этого слова, нашёл каждый участник мероприятия. 
Хозяюшки демонстрировали свои кулинарные шедевры из картофеля, мужчины соревновались в конкурсах, рукодельницы приглашали в мир творчества, малыши посещали аттракционы и торговые палатки со сладостями.

Взрослых и детей закружила "Картофельная карусель"

 

Взрослых и детей закружила "Картофельная карусель"

 

Взрослых и детей закружила "Картофельная карусель"

 

Взрослых и детей закружила "Картофельная карусель"

 

Взрослых и детей закружила "Картофельная карусель"

 

Праздничное настроение дарили собравшимся самодеятельные артисты из г.п. Порозово, Гринок, Вердомичей, Хоневичей, Великого Села и Зельвенского района. Благодарные зрители не жалели ладоней и тёплых слов работникам культуры.

Взрослых и детей закружила "Картофельная карусель"

 

Самым креативным и активным участникам праздника достались дипломы и подарки. Среди кулинаров дипломом первой степени отмечена Валентина Романовская, которая из картофельного пюре изготовила торт.

Взрослых и детей закружила "Картофельная карусель"

 

Карина Зень оказалась самой креативной в создании поделки из картофеля, ей также достался диплом первой степени.

Взрослых и детей закружила "Картофельная карусель"

 
Жители Великого Села покидали праздник в хорошем настроении, с яркими эмоциями и приятным послевкусием от угощений из картофеля.

Взрослых и детей закружила "Картофельная карусель"

 

Взрослых и детей закружила "Картофельная карусель"

 

 

Елена КЕДИК.

Фото автора.

 
 
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Сегодня вечером великосельцы, а вместе с ними гости агрогородка веселились от души. На праздник, посвящённый картофелю, спешили все: и малыши, и взрослые. И не зря,...
 
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