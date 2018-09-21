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Девушка вечером 16 сентября уехала на велосипеде и пропала
22.09.2018 20:56 — Разное | Виртуальный Брест
Пропала Юхник Юлия Васильевна (24.09.1991 г.р.), проживающая по адресу: РБ, г. Брест, ул. Смирнова, 93/3.
16.09.2018 года около 22:30 уехала на велосипеде в неизвестном направлении и пропала. Утром 17.09.2018 года велосипед был найден на вблизи ул. Короткая.
О местонахождении пропавшей до настоящего времени ничего не известно.
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Пропала Юхник Юлия Васильевна (24.09.1991 г.р.), проживающая по адресу: РБ, г. Брест, ул. Смирнова, 93/3. 16.09.2018 года около 22:30 уехала на велосипеде в неизвестном направлении...
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