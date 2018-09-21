|
Слет юных миротворцев на Городокщине
22.09.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк
Первый слет юных посланников мира, в котором приняли участие старшеклассники СШ № 1 и № 2 г. Городка, СШ № 1 г. п. Шумилино, их ровесники из поселка городского типа Деденево Московской области, был торжественно открыт вчера, 20 сентября, в загородном оздоровительном лагере «Орион» в д. Кабище. Слет продлится три дня, до 22 сентября, в его программе — множество интересных мероприятий.
Подробнее читайте в №72 от 21.09.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый слет юных посланников мира, в котором приняли участие старшеклассники СШ № 1 и № 2 г. Городка, СШ № 1 г. п. Шумилино, их ровесники из поселка городского типа...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)