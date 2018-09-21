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Скончался глава белорусского футбольного клуба БАТЭ Анатолий Капский
22.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Глава белорусского футбольного клуба
Капский боролся с раком с молодости и сумел одолеть недуг, но в 1999 году случился рецидив заболевания. В 2013 году он перенес операцию на
Под его руководством БАТЭ стал 14-кратным чемпионом Беларуси и трехкратным обладателем Кубка Беларуси.
Точные причины смерти Капского остаются невыясненными, поскольку отсутствует медицинское заключение. Известно, что в последние годы он регулярно испытывал проблемы со здоровьем.
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Функционер ушел из жизни после тяжелого онкологического заболевание, обнаруженного у руководителя еще в молодости.
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