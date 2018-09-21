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Скончался глава белорусского футбольного клуба БАТЭ Анатолий Капский

22.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Глава белорусского футбольного клуба БАТЭ Анатолий Капский скончался в возрасте 52 лет. Функционер ушел из жизни после тяжелого онкологического заболевания, обнаруженного у него еще в возрасте 20 лет. Об этом сообщается на официальной странице клуба в Twitter. 

Капский боролся с раком с молодости и сумел одолеть недуг, но в 1999 году случился рецидив заболевания. В 2013 году он перенес операцию на сердце, после которой провел в коме несколько дней. 

Под его руководством БАТЭ стал 14-кратным чемпионом Беларуси и трехкратным обладателем Кубка Беларуси. 

Точные причины смерти Капского остаются невыясненными, поскольку отсутствует медицинское заключение. Известно, что в последние годы он регулярно испытывал проблемы со здоровьем. 



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Функционер ушел из жизни после тяжелого онкологического заболевание, обнаруженного у руководителя еще в молодости.
 
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