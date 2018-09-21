Бензин и дизтопливо в Беларуси снова дорожают

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Таким образом, цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,36 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,44 руб., АИ-98-К5-Евро – 1,65 руб., ДТ – 1,44 руб.

Сравним цены на автомобильное топливо, которые устанавливаются с 23 сентября с теми, которые действовали на 1 января 2018 года.

Марка топлива 1 л., цена с 23.09, руб. 1 л., цена на 1.01 АИ-92-К5 1,36 1,19 АИ-95-К5-Евро 1,44 1,27 ДТ 1,44 1,29 АИ-98-К5-Евро 1,65 1,38

О необходимости повышать цены на автомобильное топливо в Беларуси руководство концерна «Белнефтехим» заявляло еще в мае .