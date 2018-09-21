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Бензин и дизтопливо в Беларуси снова дорожают
Таким образом, цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,36 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,44 руб., АИ-98-К5-Евро – 1,65 руб., ДТ – 1,44 руб.
Сравним цены на автомобильное топливо, которые устанавливаются с 23 сентября с теми, которые действовали на 1 января 2018 года.
О необходимости повышать цены на автомобильное топливо в Беларуси руководство концерна «Белнефтехим» заявляло
11 августа, анонсируя очередное повышение цен на бензин и дизтопливо, концерт разместил на своем ресурсе
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С 23 сентября бензин и дизтопливо в Беларуси дорожают на 1 копейку.
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