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БГК имени Мешкова обыграл победителя Лиги чемпионов
БГК имени Мешкова одержал одну из самых запоминающихся побед в своей истории, обыграв в Лиге чемпионов действующего обладателя трофея — французский «Монпелье» — 26:23.
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БГК имени Мешкова одержал одну из самых запоминающихся побед в своей истории, обыграв в Лиге чемпионов действующего обладателя трофея - французский "Монпелье" - 26:23.
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