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Минская «Юность» разгромила соперников из солигорского «Шахтера»
Новости Беларуси. Минская «Юность» продолжает уверенное шествие по просторам хоккейного чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В шестом победном матче парни Михаила Захарова разгромили соперников из солигорского «Шахтера».
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Новости Беларуси. Минская «Юность» продолжает уверенное шествие по просторам хоккейного чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В шестом...
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