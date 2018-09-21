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Минская «Юность» разгромила соперников из солигорского «Шахтера»

22.09.2018 20:53 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Минская «Юность» продолжает уверенное шествие по просторам хоккейного чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минская «Юность» разгромила соперников из солигорского «Шахтера»

В шестом победном матче парни Михаила Захарова разгромили соперников из солигорского «Шахтера».

Подробности красивой игры в видеоматериале.

 
 
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Новости Беларуси. Минская «Юность» продолжает уверенное шествие по просторам хоккейного чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В шестом...
 
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